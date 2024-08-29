Ситуація, коли вето однієї країни ЄС не дозволяє використовувати 6 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ) для компенсації військової допомоги, вже наданої Україні, є неприйнятною. Саме тому країнам ЄС варто розглянути варіанти обходу таких вето.

Про це у Брюсселі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«Я знаю, що є певні коливання у певних країн-членів. Ми все ще маємо 6 мільярдів євро, заморожених на поточних рахунках (в рамках ЄФМ – ред.), які не можуть бути використані для компенсацій підтримки, вже наданої Україні деякими країнами-членами. Я буду шукати шляхи обійти це вето від однієї країни-члена, яке є неприйнятним», - зазначив Боррель

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Відповідаючи на запитання про причини проведення неформальної зустрічі європейських міністрів у Брюсселі, а не в столиці головуючої в ЄС Угорщини Будапешті, Боррель порадив зосередитися не на цьому питанні, а на ключових положеннях допомоги Україні.

«Не так важливо, де це відбувається – тут, у Брюсселі, або в Будапешті. Важливим є не питання «де», а питання «що»… Хороша новина в тому, що ми розпочали використовувати надходження від нарахувань на заморожені російські активи. Ці надзвичайні прибутки вже були надіслані в Україну та країнам-членам, які надаватимуть з цими коштами більше військового обладнання для України. Важливо, що ми вперше надаємо фінансування прямо для (оборонної) промисловості України. Для цих цілей 1,4 мільярда євро вже були надіслані», – зауважив Боррель.

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Він нагадав, що раніше Європейський фонд миру використовувався для грошової компенсації країнам-членам, що вже надали підтримку Україні. Віднині ЄС спрямовує гроші прямо Україні, зокрема ті, що надходять від заморожених російських активів. Ці гроші спрямовуються прямо уряду України, щоб він міг розвинути власне промислове виробництво. Ці ресурси надходять також країнам-членам, але вже не в якості компенсації, а для посилення прямої військової допомоги Україні. За словами Борреля, цей розвиток є «новим важливим фактом».

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«Ми підштовхуємо країни-члени до виконання оголошених зобов’язань у сфері протиповітряної оброни, і ми будемо надалі підтримувати українську цивільну інфраструктуру. Ми знаємо, що метою Росії є знищення електрогенераційних потужностей (України) Сьогодні ми обговоримо скасування обмежень на використання зброї, яку надаємо. Міністр Кулеба правий. Українські сили, якщо вони добре оснащені, можуть змінити хід війни, оборонити себе та відбити це вторгнення», – сказав високий представник ЄС.

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За його словами, окрім військової складової, європейські міністри сьогодні розглянуть дипломатичне залучення ЄС до забезпечення широкої міжнародної підтримки Формули миру Президента Зеленського.

«Тож першим пунктом нашої зустрічі сьогодні буде Україна, військова допомога, дипломатичні підходи, скасування обмежень та збільшення підтримки», – додав Боррель.

Як повідомлялося, сьогодні у Брюсселі розпочалася неформальна зустріч Ради міністрів ЄС із закордонних справ, головним питанням якої є продовження військової підтримки України з боку ЄС. Завтра це питання буде розглянуто під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка також відбудеться у Брюсселі.