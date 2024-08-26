Близько 06:00 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України. До вашої уваги – повна інформація про попередні наслідки однієї з наймасованіших атак РФ на Україну від початку повномасштабного вторгнення.

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15:31: У Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько 12 годин 40 хвилин.

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Водночас у Києві повітряна тривога тривала 7 годин поспіль.

14:59: Кількість постраждалих через атаку РФ на Житомирщині зросла до трьох. Згідно з даними ДСНС, внаслідок масованої атаки, попередньо, одна людина загинула, а ще троє травмовані.

Більше по темі ППО збила понад 10 російських ракет, які летіли на Київ КМВА звітує, що українська ППО збила близько 15 російських ракет, що прямували на Київ.

У регіоні ушкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

14:31 Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

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За його словами, до ліквідації надзвичайних ситуацій під час цих атак залучили 740 рятувальників і 176 одиниць техніки. Частина з них досі працює над ліквідацією наслідків.

Наразі вдалося врятувати дві людини.

Уражень зазнали понад 50 населених пунктів. Ушкоджені 57 об’єктів, зокрема житлові будинки й об’єкти критичної інфраструктури.

13:46 У Києві нарешті дали відбій повітряної тривоги, повідомила КМДА у своєму Телеграм. У столиці повітряна тривога тривала понад 7 годин, натомість у Київській області відбою тривоги не давали.

12:38 За останньою інформацією від Повітряних сил ЗСУ, атака досі триває. Наразі зафіксований рух ударних БпЛА:

Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, в районі Білої Церкви та Василькова. БпЛА на півночі Черкащини. "Шахед" на півдні Полтавщини, рухаються вздовж русла Дніпра на Кременчук. "Шахед" на Сумщині, курсом на північ. На Харківщині курсом на Харків.

Фіксується також активність ворожих розвідувальних БпЛА вздовж лінії фронту на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині, Чернігівщині.

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Внаслідок сьогоднішньої атаки на енеогооб’єкт на Рівненщині без електропостачання залишилися 48 населених пунктів, частково без світла - обласний центр, повідомив у Телеграмі начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Разом з тим на Запоріжжі підтвердили загибель цивільного і поранення жінки. Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Голова Харківської ОВА в ефірі «Єдиних новин» розповів, що внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству в Ізюмському районі Харківської області загинув чоловік. Ще дві людини дістали поранень. Також, за його даними, зранку зафіксували влучання по Немишлянському району Харкова - минулося без постраждалих.

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А у Вінницькій області місцеві енергетики, за інформацією першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталі Заболотної у Фейсбук, відновили електропостачання усіх населених пунктів, знеструмлених унаслідок атаки РФ.

Дрогобицька районна військова адміністрація в Телеграмі повідомила про влучання об’єкт критичної інфраструктури в районі.

На Одещині внаслідок удару вранці 26 серпня поранення отримали чотири людини, серед них 10-річний хлопчик, повідомив в Телеграмі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Житомирській області внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки загинула жінка, є руйнування, повідомив у Телеграмі начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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На Київщині відомо про 1 пораненого. Є пошкодження інфраструктурних об’єктів, повідомив раніше голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко у Фейсбуці.

10:38 Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки постраждали 15 областей України, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі. "15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив він. Шмигаль також наголосив, що Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах, аби припинити це варварство Росії.

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10:01 Станом на цей час по Україні відомо вже про трьох загиблих внаслідок ранкової атаки.

Повідомляється, що у Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого.

У Полтавській області був обстріляний промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених

Про одного загиблого стало відомо й на Дніпропетровщині.

Повідомляється про загиблого у Запорізькому районі.

ППО також працювала у Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові, Хмельницькому, Рівному, Тернополі, на Львівщині та в Івано-Франківську

На Львівщині росіяни атакували енергетичні об'єкти.

09:25 У Луцьку внаслідок ворожої атаки загинула людина. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

09:25 В Україні почалися екстренні відключення світла на тлі масованого комбінованого удару РФ. Група ДТЕК заявила про отримання розпорядження щодо екстрених відключень світла.