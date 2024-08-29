Останні вихідні серпня, який плавно перетікає у вересень – це шанс насолодитися передостаннім літнім теплом, відвідати цікаві події та концерти, про які мріяв усе літо. Що буде відбуватися останніми вихідними літа 2024 у Києві, куди варто сходити і який ярмарок не варто пропускати – читайте в нашому сьогоднішньому матеріалі.

Інсталяція "Цей день настав"

В рамках Kyiv Design Week багато митців зібралися та створили спільну інсталяцію "Цей день настав". Вона представляє бачення традиційної української культури у виконанні понад 20 майстрів та майстринь українського ремесла. Цей артпроєкт прагне розширити сприйняття крафту та показати його продовження й трансформацію в сучасному житті українців.

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Окрім того, щоб ближче познайомитися з роботами сучасних митців, ви можете придбати тут собі дещо нове з літератури, випити смачної кави чи просто прогулятися затишними вуличками великого міста в останні дні літа – адже Сенс розташований в центрі столиці!

Ціна: вхід вільний

Де: "Сенс" на Хрещатику

Коли: до 4 вересня щодня з 08:00

Концерт Театру Ґерць

Новітній та революційний Театр Ґерць представить глядачам музичний концерт, заснований на віршах Василя Стуса, які супроводжуються авторською музикою. Вже 30 серпня цей чудовий колектив представить оновлену програму – pre-party for upcoming album звучатиме в нових інтонаціях і звуках, бо вперше лунатимуть треки із прийдешнього альбому, реліз якого відбудеться восени.

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Варто не пропустить цю подію, особливо якщо ви любите авангард та сучасне мистецтво, а також українських класиків. Квитки купувати не треба, вхід на подію буде вільним.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Спаська 36\31

Коли: 30 серпня 19:00

Романтичний джаз на даху ЦУМ

Останні вихідні літа так і нагадуватимуть, що вам варто відвідати подію на даху ЦУМ. Зануртесь у ще теплі промені сонця, що заходить, та послухайте легендарні джазові балади у виконанні чарівної Уляни Голіней (вокал) та квартету Олександра Бобіна (Александрова). Неперевершена музика, чарівна атмосфера заходу сонця та неймовірний краєвид, який ви запам'ятаєте надовго – це буде чудовий вечір з приємними спогадами про тепло цього літа.

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Ціна: Від 550 грн. Квитки

Де: Дах ЦУМу, вул. Хрещатик, 38

Коли: 30 серпня, 19:00

Концерти Klavdia Petrivna

Таємнича та загадкова Klavdia Petrivna нещодавно виступила на концертах Артема Пивоварова. Там вони презентували спільну пісню "Барабан", яка сподобалась багатьом фанатам. Цей трек набрав вже мільйон прослуховувань і переглядів, піднявся на першу сходинку Топ-100 Україна в Apple Music, на третю – в Top 50 (Україна) в Spotify та зайняв перше місце в трендах українських кліпів на YouTube. Тому не пропустіть можливість послухати всі пісні Klavdia Petrivna вживу вже цими вихідними, буде дуже гаряче!

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Ціна: від 850 грн. Квитки

Де: Палац спорту, пл. Спортивна, 1

Коли: 30-31 серпня 18:00

ЩукаРиба та Jamala у V`yava

Виступ київського колективу ЩукаРиба, який працює над створенням альтернативного звучання фольку та популяризації української традиційної музики, відбудеться вже цими вихідними. Колектив займається не тільки відтворенням традиційного співу, але й іде в ногу з часом завдяки поєднанню автентичної музики з сучасними музичними стилями.

А вже в неділю вас чекає ще один незабутній виступ на V`yava, де співачка Jamala дасть концерт, на якому прозвучать її останні пісні та незабутні хіти, такі як "Шлях додому", "1944", "Крила", "Мій брате", "Люблю" та багато інших. Jamala весь час подорожує з турами й концертами, а також багато часу проводить зі своїми дітьми, тож потрапити на її виступ вживу в Україні – то велика вдача.

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Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: V`yava, пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 30 серпня 18:00 та 1 вересня 17:00

Маркет у "Каштані"

У кав'ярні "Каштан" пройде останній літній Spilka Market у дворі. Літо завершується й робити заходи під відкритим небом скоро вже буде не комфортно, а скуштувати смачні страви у "Каштані" дуже варто, тож встигніть долучитися до доброї справи та завітати на маркер в чудовому закладі. Під час заходу збиратимуть кошти на евакуацію та ремонт автомобіля для добровольців підрозділу "Сліпа Лють".

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Ціна: вхід вільний

Де: "Каштан", вул. Рейтарська, 9б

Коли: 31 серпня з 11:00 до 20:00

Концерт від Etherwood та Hugh Hardie

Британський продюсер та діджей Etherwood відомий не тільки тим, що він активно підтримує Україну, його треки часто набирають рекордну кількість прослуховувань. Тож проводжати літо на сцені V'YAVA можна буде гаряче та хітово. Etherwood – ключова фігура на світовій drum & bass сцені. Його легендарні альбоми Blue Leaves та In Stillness високо оцінили критики, адже в них відчувається здатність поєднувати душевні ритми зі складним процесом створення та компонування треків.

Hugh Hardie – автор власного потужного бренду D'n'B, наповненого справжнім фанком, електронною музикою, соулом та емоціями. Hugh активно підтримає Україну і їде до нас, аби надихнути на перемоги справжнім британським саундом.

Ціна: Від 400 грн. Квитки

Де: ВДНГ, V'YAVA, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 31 серпня, 14:00

Пивний двіж у Хвильовому

Разом з "Контейнером" та "Матч бістро" анонсується унікальна подія – пивний двіж у "Хвильовому". Цей заклад вже давно збирає найкраще в одному місці, тож на вас чекатимуть пиво, смачна їжа, ярмарок вінілових платівок та сети від діджеїв Тіман та DJ ALB. Рекомендуємо завітати на подію, щоб долучитися до збору на ремонт авто для бармена HVLV Романа, який вступив до лав "Азову" на початку року. Більше машин для легендарного "Азову" – допомога по всім фронтам!

Ціна: вхід вільний

Де: вул. Верхній Вал, 18, Пивний дворик

Коли: 1 вересня з 14:00

Концерт гурту Ляпис Трубецкой у Куренях

Білоруський панк-рок гурт Ляпис Трубецкой має у своєму доробку кілька чудових треків, які завоювати серця багатьох фанатів, зокрема й в Україні. Вони активно підтримують революційний рух у своїй рідній Білорусі, а також виступають на підтримку України у війні з Росією. Кошти з цього туру, зокрема, будуть спрямовані на потреби 57-ї бригади, підрозділу "Грім".

Багато найкращих пісень гурту перекладені українською. За останні роки вони стали ще більш популярними в Україні. Сам Сергій Жадан та Юрій Строкань допомагали легендарному гурту перекладати тексти його найвідоміших треків. Зокрема, українською перекладені найулюбленіші пісні гурту: “Воїни світла”, “Гаррі”, “Грай”, “Наша возьме”, “Євпаторія”, “Яблуні”, “Капітал”, “Сталевий”, ”Африка” та інші. Програма туру складається з пісень виключно українською та білоруською мовами.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 1 вересня з 19:00