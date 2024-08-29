ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа, йдеться у повідомленні на сайті Бюро. В інформаційному повідомленні пресслужби не вказується ім’я Артема Дмитрука, але фото підозрюваного свідчить, що йдеться саме про нього.

ДБР нагадує, що 25 серпня 2024 року Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян (зокрема на правоохоронця), у замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

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За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. Народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

У повідомленні Бюро згадується й інший епізод за участю скандального нардепа. Тоді в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку декілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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Народному депутату інкримінують:

умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України);

викрадення вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України);

умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України);

грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Артем Дмитрук – чим відомий скандальний нардеп

Артем Дмитрук насамперед відомий тим, що завзято захищав церкву Московського патріархату.

Останній скандал навколо Артема Дмитрука спалахнув нещодавно, коли в неділю 25 серпня стало відомо, що він незаконно виїхав з України.

Тоді в ДБР підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині й потрапив у Молдову. Українська правда повідомляла, що далі скандальний нардеп вирушив до Італії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадженняза за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому "погрожують і переслідують через переконання".