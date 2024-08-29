Cитуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає, пише Укрінформ із посиланням на інформацію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Перший заступник міністра Олександр Краснолуцький у телеефірі наголосив, що всі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.

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За його словами, "попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами".

Як зауважив Краснолуцький, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях були проведені 7 засідань районних та обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Місцевим мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу й купатися.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження, як діяти кожному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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"Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", - підкреслив Краснолуцький

Як нагадали у відомстві, 28 серпня в ефірі Національного марафону "Єдині новини" міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив про наслідки забруднення річки Сейм у Сумській області. Міністр наголосив, що загрози питному водопостачанню в регіоні немає, адже питні водозабори для населення із Сейму й Десни в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

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Екологічна катастрофа на річці Сейм - що відомо

Річка Сейм цими днями переживає справжню екологічну катастрофу, спричинену діяльністю росіян у Курській області, звідки вона, власне, й витікає.

Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм 27 серпня заявило про екологічну катастрофу на річці Сейм.

Повідомлялося про те, що за результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води р. Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

За інформацією агентства, забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області й дісталося Чернігівщини, де «чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксується, зокрема, поблизу м. Батурин».