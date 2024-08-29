Російські війська контролюють близько 40% міста Часів Яр у Донецькій області, заявив представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі телемарафону.

"На даний момент ворог контролює ту частину міста, яка розташована ближче до каналу. Це приблизно 40% цього міста", - наголосив Полухін.

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За його словами, у разі захоплення міста війська РФ отримають тактичну перевагу на висоті, що панує над містами Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ, а також над логістичними шляхами між ними.

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Часів Яр розташований на сході Донецької області, за 10 км від Бахмута й за 65 км від Донецька. До повномасштабного вторгнення Росії там мешкало приблизно 14 тисяч осіб.

На цьому напрямку довгий час точаться важкі бої.

За словами Полухіна, внаслідок бойових дій місто вщент розбите, як це раніше сталося із Бахмутом та Авдіївкою.

Так Часів Яр виглядав на початку серпня. Відео відзняли бійці з 18-ї бригади Нацгвардії.

"Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що лежить у нього на шляху", - додав він.

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Росіяни поновили штурми на Запорізькому напрямку

Російські війська також відновили активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова, розповів речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За даними Лиховія, з 22 по 24 серпня у всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" - ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях - не зафіксовано жодної штурмової дії з боку противника. Однак після кількаденної паузи росіяни знову активізувались і почали застосовувати малі піхотні групи для проведення штурмів.

Речник додав, що війська РФ наразі намагаються штурмувати українські позиції на Оріхівському напрямку.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на Оріхівському напрямку Росія здійснила дві спроби штурму українських позицій - у районах Роботиного та Новоданилівки. Українські військові відбили обидві російські атаки.

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Раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російське командування поставило своєму контингенту в Україні завдання продовжувати просування у Запорізькій області на кількох напрямках. За його словами, Кремль вважає цей відрізок фронту "перспективним".

Крім того, партизанський рух "Атеш" виявив у Запорізькій області базу російських збройних сил. Агент руху виявив замасковане розташування підрозділів 57-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ у районі Розівки.

На оприлюдених партизанами фото видно, що російські військові ховаються у покинутих цивільних будинках, завалених мотлохом для маскування.

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За словами агента, в одному з таких будинків розміщується до 15 російських військовослужбовців. Занедбані споруди також використовують для укриття техніки та боєприпасів.

"Ми передали всі дані до надійних рук для подальших дій", - додали партизани.