Україна може використовувати передані від Нідерландів винищувачі F-16 на території Росії, повідомив виданню NOS командувач Збройних сил Онно Ейхельсхайм.

За словами Ейхельсхайма, так само Нідерланди дозволяють ЗСУ вільно використовувати інше поставлене озброєння на полі бою, за умови дотримання міжнародного гуманітарного права.

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"Ми прагнемо, щоб Україна перемогла у війні, і робимо все можливе для досягнення цієї мети", — підкреслив воєначальник.

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Нідерланди пообіцяли надати Україні 24 літаки F-16. Втім, Ейхельсхайм не розголосив, скільки з них вже розгорнуто в країні. Наприкінці липня стало відомо, що в Україну прибули перші літаки F-16 від Нідерландів. Згідно з інформацією ЗМІ, до України надійшло шість винищувачів.

Він також зазначив, що вторгнення України на територію Росії було "блискучим із практичної точки зору".

Більше по темі Білоруські військові вперше знищили російський дрон над Гомельською областю Білорусь, ймовірно, вперше застосувала авіацію для збиття російського дрона-камікадзе, що залетів на її територію під час нічної атаки РФ на Україну 29 серпня.

"Вони швидко захопили велику територію, застосовуючи нові тактики, що створило дилему для Путіна," — зазначає Ейхельсхайм.

Він не бачить проблеми в використанні голландської зброї для таких наступальних дій.

Ейхельсхайм зазначив, що Україні потрібно змінити свою тактику через те, що фронт став статичним. Тепер, за його словами, питання полягає в тому, як Київ зможе «стратегічно» використати свою присутність у Курську.

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Українські сили увійшли до Курської області 6 серпня.