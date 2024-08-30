Влада Курської області Росії створить спеціальний добровольчий загін для "підтримання правопорядку у відселених районах", тобто, на територіях, які межують з районами, що зараз під контролем ЗСУ, повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов у четвер, 29 серпня. Формування отримає назву "Барс-Курськ".

"Основна функція загону — забезпечення безпеки у восьми відселених районах, а також на інших територіях Курської області", — написав він у своєму Telegram-каналі.

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Він зазначив, що добровольці, які укладуть контракт, пройдуть навчання та отримають озброєння. Контракт на участь у загоні укладається на півроку зі збереженням поточного графіка роботи.

Загони, які будуть служити, працюватимуть у співпраці з армією та штабом контртерористичної операції, щоб забезпечити захист цивільної інфраструктури.

Більше по темі Росія, схоже, направляє найманців із Буркіна-Фасо на захист Курської області Група російських контрактників, ймовірно пов’язаних із міністерством оборони країни, дислокована в Буркіна-Фасо, зараз повертається до РФ, щоб захищати Курську область від наступу ЗСУ.

"Завдання загону не обмежуються лише забезпеченням безпеки, а також включають участь у підтримці життєзабезпечення відселених районів, щоб допомогти тим, хто залишився у цей складний період", — додав Смирнов.

Також відомо, що всі дії добровольців Курської області будуть узгоджені з армією та штабом "контртерористичної операції".

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Курська наступальна операція - що варто знати

6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.

Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.

Операція, яка почалася 6 серпня, була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 27 серпня, як повідомляв Kyiv Post раніше.

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"Рішення про початок наступу в напрямку Курська було прийнято для створення зони безпеки, припинення обстрілів з території Російської Федерації та захисту цивільних об'єктів у Сумській області", — пояснив Сирський.

Звітуючи про хід операції, Сирський зазначив, що сили Києва зараз контролюють 1 294 квадратних кілометри (майже 500 квадратних миль) та 100 населених пунктів у прикордонній з Росією Курській області.

Одним із ключових завдань Курської наступальної операції, за словами Сирського, було відволікання російських резервів від інших важливих напрямків. На даний момент близько 30 000 російських військових були переміщені з різних напрямків, переважно з півдня, щоб посилити свої позиції в Курську.