Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику міністра енергетики, затриманому на одержанні хабаря, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

30 серпня Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до заступника міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничовидобувного обладнання з прифронтового району.

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Заслухавши доводи сторін, Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП і відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.

Справа Олександра Хейла - що варто знати

12 серпня цього року ВАКС ухвалив рішення про застосування до Хейла запобіжного заходу у вигляді арешту до 8 жовтня із можливістю внесення застави у 25 млн грн.

Більше по темі СБУ вилучила понад 1 мільйон доларів та зброю у керівників ТЦК на Київщині Служба безпеки України затримала керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК, а також їхнього спільника, які заробили понад 1 мільйон доларів на ухиленні від мобілізації.

Раніше Служба безпеки України разом із НАБУ повідомила про затримання заступника міністра енергетики Олександра Хейла на хабарі у пів мільйона доларів.

Він обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини у Покровську.

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Навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики для отримання дозволу на евакуацію обладнання із зони бойових дій та використання на шахтах західного регіону.

Однак заступник міністра енергетики почав вимагати гроші за її вивезення.

Посадовця Міненерго та трьох його спільників спіймали після отримання частини хабаря.

Після того, як стало відомо, що затриманим виявився Олександр Хейло, його одразу ж звільнили за розпорядженням Кабінету міністрів.