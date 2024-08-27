Головком Олександр Сирський під час форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів про проміжні результати наступу ЗСУ в Курській області та вплив цих боїв на ситуацію на Покровському та Курахівському напрямках на Донеччині, повідомляє кореспондент Kyiv Post.

За словами Сирського, операція в Курській області була задумана для створення зони безпеки для української Сумщини.

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«… з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території РФ, захисту цивільних об’єктів в Сумській області було рішення і 6 серпня Сили оборони розпочали проведення наступальної операції на Курському напрямку», – зазначив в Головком.

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Результати боїв у Курській області - що розповів Сирський

«… ми продовжуємо просуватись вперед, на сьогодні контролюємо 1294 кв.км території, понад 100 населених пункти. Поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовця ЗС РФ».

Сирський також розповів про вплив наступу ЗСУ в Курській області на ситуацію на інших, зокрема, на Покровському, напрямках. Одним із завдань Курської операції, за словам Головкома, було відволікти резерви росіян з інших напрямків. За його даними росіяни вже перекинули з різних напрямків (переважно з Півдня) до Курської області близько 30 тис. військовослужбовців і ця цифра продовжує зростати.

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Втім, російське командування не відводить свої сили з Покровського напрямку, де ситуація залишається досить складною.

Під Покровськом росіяни продовжують наступальні дії штурмовими піхотними підрозділами. Російська артилерія та авіація, загалом залишаються достатньо активними.

«Ворог просувається дорогою ціною. Робимо все можливе для стабілізації обстановки», – зазначив Сирський.

Бої в Курській області - що відомо

The Washington Post в одній зі своїх останніх публікацій стверджує, що з початку українського наступу в Курську область українці взяли у полон понад 240 російських військових у Курській області.

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Наступ ЗСУ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту України, як триває наступ українських військових у Курській області.

Кремль оголосив у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію".

Відомо, що 19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

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12 серпня, на тлі наступу ЗСУ в Курській області, президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам домогтися дозволу Заходу на використання далекобійної зброї для ударів по російській території.