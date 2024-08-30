Щорічно останньої суботи серпня відзначається День авіації України. Це важливе професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіатранспорту та індустрії — захисників українського неба.

День авіації України 2024: історія свята

Українська авіація пройшла довгий шлях становлення: від моменту, коли перші наші літаки піднялися в українське небо до сьогодні, коли на території України проходить повний технологічний цикл виробництва авіаційної техніки. Авіаційна галузь України пережила численні випробування, реформи та змогла вистояти попри все, завдяки прийняттю інноваційних рішень і готовності до змін.

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День авіації України — свято, що було засноване з метою вшанування заслуг авіаторів перед країною і її народом. Він щорічно відзначається в останню суботу серпня, отже точна дата святкування може змінюватися з року в рік. Свято встановлено Указом Президента України № 305/93 від 16 серпня 1993 року та змінами, внесеними відповідно до Указу Президента № 119/96 від 10 лютого 1996 року. Цього року свято припадає на суботу, 31 серпня.

Україна — одна з небагатьох країн, що мають повний технологічний цикл виробництва авіаційної техніки. В нас насправді надзвичайно високий рівень розвитку авіаційної галузі, тож наразі Україна здатна створювати як цивільні, так і військові літаки, що відповідають найвищим світовим стандартам. Звісно ж, повномасштабна війна внесла свої корективи у технічні можливості та потужності нашої промисловості, але ми все ще можемо дозволити собі випускати та ремонтувати власні літаки.

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Якраз через активні бойові дії на території нашої держави весь світ дізнався про звитягу та мужність українських пілотів. Чого тільки вартує наш "Привид Києва", про якого створено комікс, що став відомим на весь світ. Авіатори України відомі своєю надзвичайною майстерністю — їм вдається зробити в небі те, що інші вважали просто неможливим. Наші пілоти щодня виконують бойові завдання, захищаючи суверенітет нашої країни та завдаючи ударів по ворожих позиціях.

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Фото: українські пілоти після Британії продовжать навчання у Франції (twitter.com/DefenceHQ)

День Повітряних Сил Збройних Сил України: цікаві факти про авіацію

Перші польоти на українських літаках відбулися ще на початку XX століття — ці піонери авіації стали взірцем для майбутніх поколінь пілотів. Вже після цього Україна почала створювати літаки в більших масштабах, і цьому також сприяв запит на авіацію під час Другої світової війни. Зазвичай у День авіації в Україні традиційно проводилися авіашоу, виставки новітніх літаків та авіатехніки, однак через воєнний стан більшість заходів зараз обмежені у розмаху або недоречні.

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Українська авіаційна промисловість має численні досягнення, визнані на міжнародному рівні. Літаки та авіаційне обладнання з України експортувалося в різні країни світу. Наше найбільше державне підприємство "Антонов" виробляє пасажирські літаки (Ан-38, Ан-74, Ан-140, Ан-148) і транспортні літаки (Ан-3, Ан-70, Ан-124-100 Руслан та Ан-178). Окрім цього, "Антонов" виробляє та ремонтує деякі військові літаки, зокрема транспортні.

Наразі Повітряні сили використовують різноманітні літаки та вертольоти, серед яких МіГ-29, Су-27, Су-25, Су-24М, Су-24МР, Л-39, а також транспортні літаки Іл-76МД, Ан-26, Ан-24, Ан-30 і Ту-134. Наші пілоти навіть досягли такого професійного рівня, що можуть пілотувати новітніми F-16.

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На цьому знімку, зробленому 3 серпня 2020 року, зображено найбільший у світі вантажний транспортний літак радянської авіакомпанії «Авіалінії Антонова» Антонов Ан-225 «Мрія», який приземляється в ізраїльському міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона в Лоді, на схід від Тель-Авіва. (Фото: JACK GUEZ / AFP)

Найбільший у світі літак теж був створений в Україні — Ан-225, більші відомий як "Мрія" — теж був створений в Україні, в Київському конструкторському бюро наприкінці 80-х років. Нашу гордість й красу “Мрію” росіяни знищили 27 лютого 2022 року під час повітряної атаки на аеродром Гостомель.

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Тож варто пам'ятати, що День авіації в Україні – це не просто професійне свято, це день національної гордості та визнання величезного внеску авіаційної галузі в майбутнє України. Цього дня ми згадуємо всіх авіаторів, що віддали своє життя, захищаючи наше небо, а також дякуємо всім, хто нині працює у небі й на землі задля безпеки мільйонів українців.