У ніч на 27 серпня росіяни вдарили балістикою по готелю в Кривому Розі. Так вийшло, що я була в день інциденту в Кривому Розі, в ресторані мережі I Feel Group. Він розташований неподалік готелю “Аврора”, в який тієї ночі влучила російська ракета. Я покинула заклад за три години до прильоту, а персонал за дві. Шансів добігти до укриття після оголошення повітряної тривоги у відвідувачів ресторану не було. Я повернулась туди наступного дня, щоб дізнатися, як колектив планує відновлювати роботу, та як місто підтримує підприємців після таких руйнувань.

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Коментар мені надав керівник закладу Віталій:

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“Про приліт я дізнався одразу, тому що сигналка спрацювала, і я отримав смс на телефон, що фасад розбитий. Потім пожежка спрацювала, що в приміщенні задимлення. Приїхав на таксі десь хвилин через 20 максимум після того, як прилетіло. Тут вже була поліція, лікарі, ДСНС. Звичайно, мене не пустили одразу всередину. Я і адміністратор Катерина тут неподалік живемо, приїхали перші з команди. Коли зайшли, побачили, що весь фасад зруйновано й вікон немає, всередині безлад.

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Зі мною таке вперше, щоб там, де я працював, був приліт. Нам одразу надали плівку та ОСБ, щоб ми забили вікна. Нам і мешканцям навколо епіцентру події. Також поліція приходила, ми з ними переписали все, що у нас пошкодило. Як буде відшкодовувати збитки місто, я не знаю, але ми написали заяву на відшкодування даху та вікон.

Я розумію, що в першу чергу будуть відшкодовувати мешканцям житлових будівель, що навколо, а потім вже бізнесу. Якщо це буде довго, то ми не зможемо просто сидіти й чекати. Можливо, самі будемо ставити. Якщо це буде швидко, то, можливо, ми це зробимо. Не готовий ще сказати, але з боку міста якісь кроки були”.

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Керуючий сказав, що сьогодні заклад отримав дуже багато дзвінків із замовленнями на доставку. Це дуже підтримує їх. Зазвичай доставка становить 25% від каси, а сьогодні аж 60%.

Також після влучання на допомогу їм прийшло багато людей з їхньої мережі ресторанів, зокрема й колишніх працівників. Гуртом швидко все вимили, вікна забили. Тому команда ресторану налаштована завтра відкрити для відвідувачів вцілілу половину зали.

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Шеф-кухар ресторану Тамаз Жоржоліані виявився колишнім військовим з Грузії.

“Вже дванадцять років я живу у цьому місті й сім років працюю в цій мережі ресторанів”, – сказав він.

І додав: “Ми сьогодні з колективом ресторану поздоровили один одного з новим Днем народження, бо якби ракета вчора прилетіла на пару годин раніше, нас могло вже не бути”.

Mari Cheba
Mari Cheba
Mari Cheba - співачка та композиторка, представниця нового покоління митців
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