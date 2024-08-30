Внаслідок російського авіаудару по Сумах 30 серпня померла поранена жінка, а під завалами знайшли тіло ще однієї загиблої, повідомила прокуратура Сумщини в Телеграмі.

“На підприємстві, по якому 30 серпня 2024 року окупанти завдали авіаудару, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки”, - йдеться в дописі.

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30 серпня приблизно о 01:30 ворог, використовуючи методи ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснив авіаудар по підприємству в місті Суми.

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Спочатку було повідомлено про дев'ятьох поранених. Згодом стало відомо, що 48-річна жінка померла в лікарні.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.