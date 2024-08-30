У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько 8,4 млрд доларів США зовнішнього фінансування, повідомляє Міністерство фінансів України на своєму сайті.

Відомство зазначає, що з них 5,5 млрд доларів США – гранти, 2,9 млрд доларів – пільгове фінансування.

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«Таким чином, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі», – резюмується у повідомленні міністерства.

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Міністерство виділяє головних донорів у серпні:

ЄС – 4,5 млрд доларів США (пільгове фінансування, грант);

США – 3,9 млрд доларів США (грант).

Кошти від ЄС у серпні – перший регулярний транш з Ukraine Facility

Кошти від ЄС – перший регулярний транш (той, який надається за виконання умов) у межах інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту – 2,9 млрд доларів США, гранту – 1,6 млрд доларів США.

Грант від США Україна отримала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти мають цільове призначення і спрямовуються на заробітну плату вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, першочергові соціальні видатки.

Скільки вже отримала Україна у 2024 році - що відомо

За даними Міністерства фінансів України, у 2024 році зовнішнє фінансування сягає 24,5 млрд доларів США, із яких 6,6 млрд доларів США – гранти.

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Тоді як від початку повномасштабної війни Україна вже отримала 98 млрд доларів США зовнішнього фінансування

У відомстві наголошують, що міжнародна підтримка спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України, тоді як всі внутрішні ресурси Мінфін спрямовує на сектор безпеки й оборони.