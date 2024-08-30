“Ведмеді” — російська приватна військова компанія (ПВК), яку розгорнули в західно-африканській країні Буркіна Фасо, найімовірніше, повертається, щоб допомогти захищати Курську область від наступу українських військ.

Французьке видання Le Monde повідомляє, що отримало підтвердження цієї інформації від командира “Ведмедів” Віктора Єрмолаєва в Telegram 22 серпня.

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«Коли ворог приходить на нашу російську територію, всі російські солдати забувають про внутрішні проблеми і об’єднуються проти спільного ворога», — сказав Єрмолаєв Le Monde, а його підрозділ пізніше оголосив у Telegram, що на тлі останніх подій повертається на свою базу в Криму.

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Група заявила, що повернулася до Криму 29 серпня, тому наразі невідомо, чи поїхали найманці далі до Курської області, щоб допомогти стримувати український наступ.

Більше по темі Росія формує новий спецзагін з місцевих у Курській області на тлі наступу ЗСУ Курська область створює добровольчий загін "Барс-Курськ" для підтримання порядку на територіях, які межують з районами, які контролюються ЗСУ.

Le Monde раніше повідомляла про направлення у травні “Ведмедів” до Буркіна-Фасо для допомогти лідеру проросійської військової хунти країни капітану Ібрагіму Траоре.

У цій же статті вказується, що ПВК “Ведмеді” була створена в березні 2023 року в окупованому Криму.

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Єрмолаєв тоді заявив Le Monde, що угруповання «не має зв’язку з Міноборони Росії», хоча видання стверджує, що заступник міністра оборони Росії Юнус-бек Євкуров відвідав базу угруповання в окупованому Криму в квітні 2023 року.

А розслідування Центру журналістських розслідувань у грудні 2023 року встановило, що “Ведмеді”, яких журналісти називають 81-ю бригадою спеціального призначення РФ, пов’язані з угрупованням ПВК «Редут».

Офіційно Росія не визнає законність ПВК, хоча деякі спостерігачі кажуть, що такі групи, як «Редут» і «Ведмеді», є прикриттям для таємних операцій Росії за кордоном, наприклад, в Африці для захисту російських інтересів у регіоні, і перебувають під контролем російського міноборони.

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У лютому російські ЗМІ писали про інцидент за участю бійців ПВК «Ведмідь» в окупованому Криму, де бійці угруповання увірвалися в місцеве кафе, змусивши всіх відвідувачів лягти обличчям до підлоги після сварки в кафе за участю бійців підрозділу, що сталася до цього.

Курська наступальна операція ЗСУ- що варто знати

6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.

Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.

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Операція, яка почалася 6 серпня, була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 27 серпня, як повідомляв Kyiv Post раніше.

"Рішення про початок наступу в напрямку Курська було прийнято для створення зони безпеки, припинення обстрілів з території Російської Федерації та захисту цивільних об'єктів у Сумській області", — пояснив Сирський.

Звітуючи про хід операції, Сирський зазначив, що сили Києва зараз контролюють 1 294 квадратних кілометри (майже 500 квадратних миль) та 100 населених пунктів у прикордонній з Росією Курській області.

Одним із ключових завдань Курської наступальної операції, за словами Сирського, було відволікання російських резервів від інших важливих напрямків. На даний момент близько 30 000 російських військових були переміщені з різних напрямків, переважно з півдня, щоб посилити свої позиції в Курську.