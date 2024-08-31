Ключові гравці американсько-європейської коаліції, яка наполегливо працює над постачанням значної кількості артилерійських снарядів українській армії, заявляють, що ЗСУ вже отримали перші партії того, що невдовзі має стати потоком із сотень тисяч критично необхідних українцям 155-мм артснарядів. Але ці довгоочікувані перші поставки поки що не дісталися до українських артилеристів на лінії фронту.

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, виступаючи у Брюсселі від імені очолюваної Чехією Коаліції арстнарядів, яка здійснює закупівлі артснарядів для ЗСУ поза межами ЄС, заявив, що українські артилеристи на передовій вже отримали перші великі партії снарядів.

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«Чеська ініціатива із закупівлі снарядів виконує свою обіцянку, і до кінця року ми поставимо пів мільйона великокаліберних снарядів (Україні). У літні місяці, липень і серпень, поставки становили близько 100 тисяч одиниць (снарядів)», – сказав Ліпавський у четвер у коментарі, опублікованому низкою провідних європейських ЗМІ.

Представник найбільшого чеського збройового концерну Czechoslovak Group (CSG) у четвер заявив, що його компанія спільно із іншими європейськими виробниками артснарядів, а також очолювана Чехією Коаліція артснарядів, передали велику партію гаубичних снарядів Збройним силам України, і ці снаряди вже допомогли ЗСУ досягти певних успіхів на лінії фронту.

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«Компанії CSG інтенсивно працювали над реалізацією так званої Чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів, створеної з метою щонайшвидшого постачання Україні якомога більшої кількості артилерійських боєприпасів, нестача яких, особливо на початку 2024 року, мала ключовий вплив на просування російських військ на сході України», – йдеться у повідомленні компанії.

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«Наші компанії в рамках «Ініціативи артснарядів» виконували взяті на себе зобов’язання навіть у скорочені терміни і в обсягах, які мали й мають суттєвий вплив на покращення ситуації (в Україні) щодо наявності боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Ця оптимістична інформація про те, що великі обсяги артилерійських снарядів стандарту НАТО, профінансованих європейськими країнами, вже почали надходити до українських військ на передовій, з’явилася після повідомлень зі США про те, що фінансоване урядом виробництво 155-мм снарядів збільшується навіть швидше, ніж планувалося, і американські виробники зброї постачали щомісяця по кілька тисяч партій снарядів.

Американська служба новин AP у середу повідомила, що головний завод армії США з виробництва 155-мм снарядів, розташований у Скрентоні, штат Пенсільванія, за останні місяці збільшив їх виробництво на 50 % і планує запустити додаткові потужності.

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Модернізація Скрентонського боєприпасного заводу (на яку було витрачено 400 мільйонів доларів), а також двох боєприпасних заводів у сусідньому місті Вілкс-Барре посприяла збільшенню виробництва 155-мм снарядів у США із 24 до 36 тисяч снарядів на місяць, повідомляє AP.

Три нові виробничі лінії, які будуть запущені в 2025 році, дозволять заводу в Скрентоні виробляти ще більше критично важливих боєприпасів, повідомив AP представник армії США.

До осені збільшення виробничих потужностей на заводах у Пенсільванії разом із відкриттям нового снарядного заводу у місті Мекіт в Техасі має довести загальне виробництво снарядів у США до 80 тисяч одиниць на місяць, а до літа 2025 року ця цифра має зрости до 100 тисяч, повідомляє американська компанія. Про це в четвер повідомила група військових аналітиків Defence News Army.

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Крім потреб України у її спротиві агресії Росії в найбільшій з часів Другої світової війні в Європі, логісти Пентагону наразі опікуються постачанням зброї стратегічному союзнику Сполучених Штатів Ізраїлю, чия армія веде асиметричну війну проти палестинського угруповання ХАМАС. Також Вашингтон занепокоєний скороченням запасів артснарядів у американської армії.

Згідно з останніми корпоративними повідомленнями, в Європі плани щодо задоволення стрімко зростаючого попиту на артилерійські снаряди також просуваються у своїй реалізації. Велика німецька збройова компанія Rheinmetall влітку оголосила, що планує виробити 700 тисяч снарядів різних типів у 2024 році та ще 1 мільйон до 2026 року на виробничих потужностях в Угорщині, Румунії, Іспанії, Литві, Австралії, Південній Африці та Німеччині. Якщо ці плани вдасться реалізувати, це буде вражаючим десятикратним збільшенням у порівнянні із виробленими Rheinmetall 70 тисячами снарядів у 2022 році.

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Виробники зброї у Франції, Норвегії та Фінляндії у першому півріччі 2024 року також оголосили про плани збільшити виробництво снарядів усіх типів із нинішніх 400 тисяч на рік до 2 мільйонів. Втім повідомляється, що такого вражаючого збільшення обсягів виробництва вдасться досягти лише у 2027 або навіть у 2028 році.

Загальна кількість 155-міліметрових снарядів, які наразі надсилають Україні її союзники з Європи та США, є військовою таємницею. Ймовірно, вона становить близько 120 тисяч снарядів на місяць або 1,5 мільйона снарядів на рік, тобто приблизно чверть або й менше того, що Київ сподівається отримувати через три-чотири роки, підрахував Kyiv Post.

Фактично кількість снарядів, які українська армія наразі отримує, якщо навіть не враховувати очевидні втрати через логістичні проблеми, становить лише третину від того, що необхідно підрозділам ЗСУ для ефективної оборони й лише 20% (або менше) від того, що потрібно українським силам для ведення потужних вогневих операцій, розповіли військові аналітики. З середини 2022 року майже безперервно з фронту надходять повідомлення про гострий брак снарядів у ЗСУ.

Згідно з останніми повідомленнями від російських і українських військових на передовій, росіяни досі мають більш ніж достатньо боєприпасів, щоб зачищати українські позиції перед початком штурму, і в критичних секторах фронту можуть випускати по кілька сот снарядів перед великою атакою, тоді як українські артилеристи скаржаться, що вони можуть запустити у відповідь лише один-два десятки снарядів. Українські солдати на передовій зазвичай оцінюють перевагу Росії у вогневій потужності у від чотирьох до десяти російських снарядів на кожен випущений український снаряд.

Нещодавні ЗСУ зазнали значних втрат на стратегічно важливому Покровському напрямку в ході хвилі атак російських піхотинців, які змогли дістатися українських оборонних ліній через те, що українські артилеристи не мали там достатньо снарядів для того, аби придушити ці атаки. Українські оператори безпілотників часто висловлюють своє обурення тим, що ворожі солдати вільно розгуляють на лінії зіткнення в районі Покровська, адже українські артилеристи можуть дозволити собі витратити більше кількох снарядів лише на особливо «жирну» ціль.

Виступаючи на прес-конференції в середу, президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що перемога України у війні безпосередньо залежить від достатніх та вчасних поставок зброї, зокрема боєприпасів, з боку західних союзників, а також від того, скільки снарядів реально дійде до українських артилеристів на передовій.

«Весь наш план (війни) залежить від того, чи дадуть вони нам те, що пообіцяли, що планують дати», – сказав український лідер.