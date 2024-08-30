Служба безпеки України повідомила про підозру першому заступнику керівника адміністрації президента Росії Владіміра Путіна, який сприяє війні проти України, Сергію Кірієнку.

СБУ повідомила про підозру Сергію Кірієнку

Після початку повномасштабного вторгнення Путін призначив Кірієнка куратором ТОТ районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в кадрових питаннях.

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З травня 2022 року саме Кірієнко керує абсолютно всіма сферами примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в законодавче поле ворога.

Поплічник Путіна брав участь в організації псевдореферендумів і відповідав за підсумки фіктивного голосування. А минулого року він особисто вручав гауляйтерам Пасічнику, Сальдо та Пушиліну документи на призначення їх керівниками місцевих окупаційних органів.

Більше по темі Зеленський провів засідання Ставки щодо ситуації на фронті та енергетики Участь у засіданні також брали Головком, премʼєр-міністр, міністр внутрішніх справ, а також міністр освіти й науки.

За якими статтями Кірієнку оголосили про підозру

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кірієнку про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни);

ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ);

чч. 1, 2 ст. 332-2 (перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно).

СБУ зібрала доказову базу на трьох окупаційних прокурорів Бердянська

Служба безпеки України повідомила про збір доказової бази на ще трьох воєнних злочинців, які причетні до масових репресій проти цивільного населення тимчасово окупованої частини території Запорізької області.

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Йдеться про військового прокурора адміністрації Росії в Бердянську полковника Олександра Корнєєва та його помічників: Євгена Свістунова та Дениса Шеховця, які організували окремі загони росіян, які викрадали мешканців тимчасово окупованого міста під виглядом так званих "зачисток", під час яких намагалися виявити та ув’язнити учасників руху опору.

Ув’язнених піддавали тортурам, а також тривалий час залишали без їжі та води.