«Під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко - дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок», - написав він та опублікував фото малюнка.

Ніка Кожушко. Фото: Yaryna Tsymbal, Facebook.

На трагічну новину також відреагувала поетка Тетяна Власова.

«Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинула. Їй було 18», - написала вона.