Оновлено 10:30
У Харкові оголосили жалобу за загиблими внаслідок російського удару 30 серпня.
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Харківський міський голова повідомив, що жертвами окупантів стало 6 людей.
Хоча ще ввечері ДСНС писала про сімох загиблих.
«Щойно з-під завалів 12-поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро», - написав міський голова Ігор Терехов у п'ятницю ввечері.
За даними обласної влади, постраждалих 97. Серед потерпілих - 22 дітей.
Росіяни вдарили по Харкову КАБами
У п'ятницю росіяни вкотре атакували місто з авіації.
«Прилетіло» у кількох районах Харкова.
В Індустріальному районі бомба поцілила у 12-поверховий житловий будинок.
Ще один удар прийшовся по Немишлянському району. Там зафіксували пряме влучання у місцевий парк.
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У Слобідському районі пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди та авто.
У Київському районі зачепило заклад вищої освіти, адміністративні будівлі, кафе, магазини та приміщення цивільних підприємств.
За попередніми даними, російські війська вдарили по місту керованими авіаційними бомбами.
Під час обстрілу Харкова загинула художниця Ніка Кожушко
Під час російського авіаудару загинула молода художниця Ніка Кожушко.
Про це повідомив письменник Сергій Жадан.
«Під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко - дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок», - написав він та опублікував фото малюнка.
На трагічну новину також відреагувала поетка Тетяна Власова.
«Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинула. Їй було 18», - написала вона.