Оновлено 10:30 

У Харкові оголосили жалобу за загиблими внаслідок російського удару 30 серпня.

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Харківський міський голова повідомив, що жертвами окупантів стало 6 людей. 

Хоча ще ввечері ДСНС писала про сімох загиблих. 

«Щойно з-під завалів 12-поверхівки в Індустріальному районі дістали загиблу жінку. Тож жертв сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова вже семеро», - написав міський голова Ігор Терехов у п'ятницю ввечері. 

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За даними обласної влади, постраждалих 97. Серед потерпілих - 22 дітей. 

Росіяни вдарили по Харкову КАБами

У п'ятницю росіяни вкотре атакували місто з авіації. 

«Прилетіло» у кількох районах Харкова. 

В Індустріальному районі бомба поцілила у 12-поверховий житловий будинок.

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За попередніми даними, російські війська вдарили по місту керованими авіаційними бомбами.

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Під час обстрілу Харкова загинула художниця Ніка Кожушко

Під час російського авіаудару загинула молода художниця Ніка Кожушко.

Про це повідомив письменник Сергій Жадан. 

«Під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко - дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок», - написав він та опублікував фото малюнка. 

Ніка Кожушко. Фото: Yaryna Tsymbal, Facebook.

На трагічну новину також відреагувала поетка Тетяна Власова. 

«Цей малюнок Вероніка Кожушко подарувала мені кілька тижнів тому в Театрі на Подолі в Києві. Ми до цього не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинула. Їй було 18», - написала вона. 

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