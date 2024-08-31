Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. 

Про це повідомив український урядовець. 

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Рустем Умєров назвав зустріч важливою та конструктивною. 

Зустріч міністрів оборони України та США: про що говорили

Сторони обговорили ситуацію на полі бою, пріоритетні потреби ЗСУ, протиповітряну оборону та розвиток української оборонної індустрії. 

«Поінформував Ллойда щодо операційної ситуації на полі бою, а також про наші подальші цілі. Українські генерали розповіли про пріоритетні потреби українською армії в озброєнні, техніці та навчанні наших військових», - розповів Рустем Умєров. 

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За його словами, пріоритетом й надалі залишається ППО для захисту критичної інфраструктури та населення. 

«Предметно обговорили ситуацію з триваючими російськими обстрілами цивільних обʼєктів та критичної інфраструктури. Тільки за останні чотири дні російські загарбники атакували Україну більш ніж 400 різними ракетами та дронами», - зазначив міністр оборони України. 

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Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на непохитній підтримці України. 

«Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці вільної та суверенної України разом із близько 50 нашими союзниками та партнерами. Сполучені Штати продовжать надавати критичні можливості, необхідні для боротьби з агресією Кремля», - сказав Ллойд Остін. 

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Розвиток ВПК в Україні

Рустем Умєров також розповів, що на зустрічі йшлося про розвиток української оборонної промисловості. 

«За останні два роки ми запустили сотні нових підприємств, які здатні швидко виробляти високоякісну зброю», - відзвітував міністр оборони. 

Він наголосив, що співпраця з міжнародними партнерами є критично важливою для розширення цього виробництва та забезпечення ще більш ефективної оборони України.

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