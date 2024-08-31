Загалом в активі нашої команди вже вісім нагород - одна золота, 5 срібних та 2 бронзові.

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Національна паралімпійська збірна України виграла ще чотири медалі за підсумками другого змагального дня 30 серпня.

Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2024

«Золото» нашій збірній приніс параплавець Олександр Комаров.

У п'ятницю він став чемпіоном на дистанції 100 м у вільному стилі, клас S5. У перший день Паралімпіади-2024 спортсмен здобув «бронзу».

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Олександр Комаров.

Дебютантка цих Ігор плавчиня Ірина Пойда здобула своє друге «срібло». Цього разу на дистанції 100 м у вільному стилі, клас S5.

Ірина Пойда.

Також срібну нагороду на цій Паралімпіаді отримала бігунка Наталія Кобзар - на дистанції 200 метрів, клас Т37.

Ще одна срібна медаль у Владислава Білого. Він зайняв другу сходинку у змаганнях з метання списа, клас F38.

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Владислав Білий.

Як пройшов перший день Паралімпіади-2024

29 серпня Національна паралімпійська збірна команда України стартувала 4 медалями в Парижі.

Антон Коль завоював «срібло» у плаванні на 100 метрів на спині у класі S1.

«Срібло» також виборола Ірина Пойда, яка змагалась у плаванні вільним стилем на 200 метрів у класі S5.

Бронзовим призером у плаванні вільним стилем на 200 метрів у класі S5 став Олександр Комаров.

Третє місце також посіла Анна Гонтар, яка змагалась у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S6.