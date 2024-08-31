Національна паралімпійська збірна України виграла ще чотири медалі за підсумками другого змагального дня 30 серпня.
Українці вибороли «золото» та 3 «срібла».
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Загалом в активі нашої команди вже вісім нагород - одна золота, 5 срібних та 2 бронзові.
Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2024
«Золото» нашій збірній приніс параплавець Олександр Комаров.
У п'ятницю він став чемпіоном на дистанції 100 м у вільному стилі, клас S5. У перший день Паралімпіади-2024 спортсмен здобув «бронзу».
Дебютантка цих Ігор плавчиня Ірина Пойда здобула своє друге «срібло». Цього разу на дистанції 100 м у вільному стилі, клас S5.
Також срібну нагороду на цій Паралімпіаді отримала бігунка Наталія Кобзар - на дистанції 200 метрів, клас Т37.
Ще одна срібна медаль у Владислава Білого. Він зайняв другу сходинку у змаганнях з метання списа, клас F38.
Як пройшов перший день Паралімпіади-2024
29 серпня Національна паралімпійська збірна команда України стартувала 4 медалями в Парижі.
Антон Коль завоював «срібло» у плаванні на 100 метрів на спині у класі S1.
«Срібло» також виборола Ірина Пойда, яка змагалась у плаванні вільним стилем на 200 метрів у класі S5.
Бронзовим призером у плаванні вільним стилем на 200 метрів у класі S5 став Олександр Комаров.
Третє місце також посіла Анна Гонтар, яка змагалась у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S6.