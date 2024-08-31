Вночі російські війська вкотре обстріляли місто Покровськ Донецької області.
Внаслідок цієї атаки пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
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Про наслідки удару розповіли в ДСНС.
У Покровську пошкоджена пожежна частина
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях.
Також зачепило оперативний автомобіль та пожежну автоцистерну.
Особовий склад не постраждав.
Армія РФ вбили двох жителів Донеччини за добу
Протягом доби окупанти обстріляли вісім населених пунктів області.
Загинуло двоє людей - у Кураховому та Гірнику.
Ще 9 - були поранені.
По Кураховому росіяни вдарили з РСЗВ «Ураган» та артилерії. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 5 приватних будинків, а також лікарня, 5 продуктових крамниць і торгових павільйонів на ринку.
По Гірнику ворог вдарив з артилерії.
У Торецьку поранено мирного жителя, пошкоджено приватний будинок.
Вночі окупанти атакували також Мирноград, Добропілля та Білицьке.
Пошкоджено понад 20 цивільних об'єктів.