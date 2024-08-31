Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що операція ЗСУ у Курській області відповідає праву на самооборону.

Про це він заявив німецькому виданню Welt am Sonntag.

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«Згідно з міжнародним правом, це право (на самооборону - ред.) не обмежується кордоном», - заявив генеральний секретар НАТО.

Столтенберг прокоментував наступ ЗСУ на Курщині

Єнс Столтенберг нагадав, що Росія вже понад 900 днів веде неспровоковану загарбницьку війну проти України і здійснила численні атаки з території Курської області. Тож російські військові, танки та бази згідно з міжнародним правом є законними цілями.

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За словами очільника НАТО, Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Курська операція мала на меті створити буферну зону для стримування Росії від подальших атак.

Водночас Столтенберг відкинув звинувачення Кремля в тому, що Захід був заздалегідь поінформований про плани ЗСУ зайти на російську територію, і запевнив, що НАТО не відігравало в цьому жодної ролі.

Більше по темі Росія, схоже, направляє найманців із Буркіна-Фасо на захист Курської області Група російських контрактників, ймовірно пов’язаних із міністерством оборони країни, дислокована в Буркіна-Фасо, зараз повертається до РФ, щоб захищати Курську область від наступу ЗСУ.

Він також наголосив на необхідності більшої підтримки України з боку Альянсу, щоб вона продовжувала захищатися і зрештою перемогла.

Зеленський провів Ставку: говорили про Курську операцію

30 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки поінформував про просування українських військ в Курській області до двох кілометрів і взятті під контроль ще п'яти квадратних кілометрів території.

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Станом на 27 серпня Сили оборони під час створення в Курській області зони безпеки взяли під контроль 100 населених пунктів та захопили в полон 594 російських військових.

Операція Сил оборони України в Курській області РФ розпочалася 6 серпня 2024 року.