Українські паралімпійці здобули одразу три медалі на початку третього дня Паралімпійських ігор 2024 в Парижі.
Скарбничка нашої збірної поповнилася однією срібною та двома бронзовими нагородами.
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Українські паралімпійці вибороли ще три медалі
Збірна України виборола перший подвійний подіум на Паралімпійських іграх-2024 у дисципліні штовхання ядра, клас F12.
Срібним призером став Володимир Пономаренко. «Бронза» - у Романа Данилюка.
Пара Віктора Дідуха та Ірини Шинкарьової здобула першу перемогу для нашої команди у настільному тенісі.
Вони стали третіми у змішаних парних змаганнях з настільного тенісу, клас XD17.
Паралімпіада-2024: скільки медалей в України
Наразі в активі нашої збірної 11 нагород.
Протягом двох перших днів українська паралімпійська збірна виборола 8 медалей - одну золоту, 5 срібних та 2 бронзові.
Перше «золото» приніс параплавець Олександр Комаров.
У п'ятницю він став чемпіоном на дистанції 100 м у вільному стилі, клас S5. А у перший день Паралімпіади-2024 спортсмен здобув «бронзу».
Українські паралімпійці піднялися на п'єдестал у таких дисциплінах як плавання, метання списа та біг.