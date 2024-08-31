Українські паралімпійці здобули одразу три медалі на початку третього дня Паралімпійських ігор 2024 в Парижі. 

Скарбничка нашої збірної поповнилася однією срібною та двома бронзовими нагородами. 

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Українські паралімпійці вибороли ще три медалі 

Збірна України виборола перший подвійний подіум на Паралімпійських іграх-2024 у дисципліні штовхання ядра, клас F12.

Срібним призером став Володимир Пономаренко. «Бронза» - у Романа Данилюка. 

Пара Віктора Дідуха та Ірини Шинкарьової здобула першу перемогу для нашої команди у настільному тенісі. 

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Вони стали третіми у змішаних парних змаганнях з настільного тенісу, клас XD17.

Паралімпіада-2024: скільки медалей в України 

Наразі в активі нашої збірної 11 нагород.

Протягом двох перших днів українська паралімпійська збірна виборола 8 медалей - одну золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

Перше «золото» приніс параплавець Олександр Комаров.

У п'ятницю він став чемпіоном на дистанції 100 м у вільному стилі, клас S5. А у перший день Паралімпіади-2024 спортсмен здобув «бронзу». 

Українські паралімпійці піднялися на п'єдестал у таких дисциплінах як плавання, метання списа та біг.

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