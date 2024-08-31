Оновлено 16:10

Внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова загинуло двоє людей. 

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Спочатку керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що жертвою ворога стала жінка.

Потім додав, що кількість загиблих зросла до двох. 

Раніше було відомо про вісім постраждалих. 

Росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова

У суботу вдень російські окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова у Харківському районі. 

«О 14:55 окупанти вдарили по с. Черкаська Лозова.  Горить будинок», - написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Згодом він уточнив, що семеро потерпілих - «легкі». Одна жінка - у стані середньої тяжкості. 

Зранку окупанти обстріляли Новоосинове 

Зранку росіяни обстріляли село Новоосинове у Купʼянському районі.

Постраждали троє мирних мешканців. Це чоловіки 67, 38 та 77 років.

За даними обласної прокуратури, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

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Зрадником виявився працівник місцевого лісництва, який під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу відстежував локації підрозділів ЗСУ.

Внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня загинуло 6 людей

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня загинуло шестеро людей. 

Напередодні ввечері була інформація про 7 жертв. 

«Шість людей загинули, серед них 14-річна дівчина, троє жінок та двоє чоловіків», - такі дані прокуратури станом на 12:00. 

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Постраждало 97 людей. Серед них 22 дитини. 

Надзвичайники продовжують розбирати завали на місці удару по багатоповерхівці. 

За попередніми даними, війська РФ завдали удари по місту ФАБ-500 з УМПК.

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