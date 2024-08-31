В Угорщині відкрили першу державну українсько-угорську двомовну школу.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

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Двомовна середня школа та гімназія для українських дітей запрацювала у Будапешті.

Зазначається, що це стало результатом домовленостей президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року.

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У Будапешті запрацювала перша українська школа

Навчання проходитиме українською мовою.

Програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних.

Фінансується навчальний заклад за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

«Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння», - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та подякував угорській стороні за такий крок.