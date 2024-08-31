Російські війська продовжують наступальні дії на фронті.

Від початку доби відбулося 109 бойових зіткнень з ворогом.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Противник найбільш активний на Покровському та Курахівському напрямках.

Окупанти атакують біля Вовчанська

Станом на 16:00 на Харківському напрямку тривала атака противника у районі Вовчанська. Липці й Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Синьківки, Колісниківки та у бік Лозової.

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На Лиманському напрямку армія РФ шість разів атакувала позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.

Найбільше бойових зіткнень на Покровському напрямку

Ворог намагається знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку загарбники 12 разів штурмували біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Три атаки станом на 16:00 ще тривали.

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На цій ділянці фронту ворог концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.

На Торецькому напрямку зафіксували 9 ворожих атак. Тут окупанти найбільш активні в районі Неліпівки.

Найбільше бойових зіткнень й надалі на Покровському напрямку

З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Майже половина боєзіткнень відбулася біля Новогродівки.

По Селидовому та Покровську ворог вдарив КАБами.

На Курахівському напрямку відбулася 21 атака - у бік Українська, Лісівки, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Основні зусилля ворог зосередив у районах Георгіївки та Костянтинівки.

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На Времівському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Вугледара та Времівки. Ще тричі ворог атакував у бік Макарівки - отримав жорстку відсіч.

Тричі безуспішно окупанти атакували на Оріхівському напрямку - біля Малої Токмачки та Роботиного. По Рівнополю випустили двадцять некерованих авіаракет з озброєння вертольотів.

На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм.

Сумська та Чернігівська області потерпають від артилерійських обстрілів з території РФ.