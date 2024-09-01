У третій день Паралімпійських ігор у Парижі, 31 серпня, українська збірна виграла ще 11 медалей.

Паралімпіада-2024: результати третього дня

Єгор Дементьєв здобув першу медаль для України на цих Іграх на велотреку. Він став другим у дисципліні 4000 м - індивідуальна гонка переслідування, клас С5.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українська плавчиня Анна Стеценко взяла «срібло» на дистанції 100 м на спині у класі S12 та «бронзу» на дистанції 400 м в/с, клас SІ3.

Ярослав Денисенко став бронзовим призером у фіналі на 100 метрів на спині у класі S12.