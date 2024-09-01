У третій день Паралімпійських ігор у Парижі, 31 серпня, українська збірна виграла ще 11 медалей.
Паралімпіада-2024: результати третього дня
Єгор Дементьєв здобув першу медаль для України на цих Іграх на велотреку. Він став другим у дисципліні 4000 м - індивідуальна гонка переслідування, клас С5.
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Українська плавчиня Анна Стеценко взяла «срібло» на дистанції 100 м на спині у класі S12 та «бронзу» на дистанції 400 м в/с, клас SІ3.
Ярослав Денисенко став бронзовим призером у фіналі на 100 метрів на спині у класі S12.
Пара Віктора Дідуха та Ірини Шинкарьової стала третьою у змаганнях з настільного тенісу.
Штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову нагороди в класі F12.
Перед кінцем третього дня змагань додався ще один подвійний подіум.
Параплавець Андрій Трусов виборов «срібло» на дистанції 200 м у комплексному плаванні класу SM 7. Бронзовим призером став Євген Богодайко.
Антон Коль став третім у плаванні на дистанції 50 м на спині класу S1. Це вже третя нагорода спортсмена на цих Іграх.
Марина Піддубна також у плаванні виграла бронзову медаль - на дистанції 50 м в/с.
Загалом на рахунку паралімпійської збірної України вже 19 нагород.
У перший та другий день змагань українські паралімпійці вибороли по 4 медалі.
Паралімпійські ігри-2024 у Парижі
Літні Паралімпійські ігри 2024 року проходять у Парижі з 28 серпня по 8 вересня 2024.
Національна паралімпійська збірна України бере участь у 17 із 22 видів спорту. Найбільше наших спортсменів представлені у плаванні та легкій атлетиці.
Всього у складі української команди 140 спортсменів.
За роки незалежності нашої держави українські паралімпійці взяли участь у 7 літніх і 7 зимових Паралімпійських іграх та вибороли загалом 613 медалей.