У третій день Паралімпійських ігор у Парижі, 31 серпня, українська збірна виграла ще 11 медалей. 

Паралімпіада-2024: результати третього дня

Єгор Дементьєв здобув першу медаль для України на цих Іграх на велотреку. Він став другим у дисципліні 4000 м - індивідуальна гонка переслідування, клас С5. 

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Українська плавчиня Анна Стеценко взяла «срібло» на дистанції 100 м на спині у класі S12 та «бронзу» на дистанції 400 м в/с, клас SІ3.

Ярослав Денисенко став бронзовим призером у фіналі на 100 метрів на спині у класі S12.

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Пара Віктора Дідуха та Ірини Шинкарьової стала третьою у змаганнях з настільного тенісу.  

Штовхальники ядра Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули срібну та бронзову нагороди в класі F12. 

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Перед кінцем третього дня змагань додався ще один подвійний подіум. 

Параплавець Андрій Трусов виборов «срібло» на дистанції  200 м у комплексному плаванні класу SM 7. Бронзовим призером став Євген Богодайко. 

Антон Коль став третім у плаванні на дистанції 50 м на спині класу S1. Це вже третя нагорода спортсмена на цих Іграх. 

Марина Піддубна також у плаванні виграла бронзову медаль - на дистанції 50 м в/с. 

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Загалом на рахунку паралімпійської збірної України вже 19 нагород.

У перший та другий день змагань українські паралімпійці вибороли по 4 медалі. 

Паралімпійські ігри-2024 у Парижі

Літні Паралімпійські ігри 2024 року проходять у Парижі з 28 серпня по 8 вересня 2024.

Національна паралімпійська збірна України бере участь у 17 із 22 видів спорту. Найбільше наших спортсменів представлені у плаванні та легкій атлетиці.

Всього у складі української команди 140 спортсменів. 

За роки незалежності нашої держави українські паралімпійці взяли участь у 7 літніх і 7 зимових Паралімпійських іграх та вибороли загалом 613 медалей. 

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