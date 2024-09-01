Про який саме напрямок йдеться - він не уточнив. Ймовірно, це Покровський напрямок, де окупанти зосередили свої зусилля та проводять найбільше атак.

«Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат», - написав Сирський.

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Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ситуація на напрямку головного удару ворога складна. Проте необхідні рішення на всіх рівнях ухвалюються без зволікань.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок й надалі залишається найбільш напруженою ділянкою фронту.

Протягом минулої доби українські військові відбили там 52 російських штурмів різної інтенсивності.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

Найбільше ворог атакував у районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка - шість, двадцять та десять відповідно.

Росія перекинула деякі підрозділи з Покровського напрямку на Курщину, - ISW

Росія, ймовірно, передислокувала резервні підрозділи своїх військ з Покровського напрямку до Курської області.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, російське військове командування могло передислокувати резервні підрозділи, призначені для посилення наступальної операції на Покровському напрямку, для захисту від ЗСУ в Курській області.

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На думку аналітиків, оперативний тиск Сил оборони на Курщині впливає на російські операції в кожному секторі по всій лінії бойових дій.

Фахівці ISW зазначають, що передислокація обмежених сил не матиме негайного впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках, оскільки це невеликі частини війська.