Психіка людини — це складний комплекс взаємодії різних процесів, які мають певну закономірність, проте не до кінця досліджені спеціалістами. Можна виділити компоненти цього комплексу: свідомий, несвідомий, підсвідомий і надсвідомий рівень. Вони взаємопов’язані та працюють, як єдиний механізм. Не існує градації рівнів, адже кожен виконує свою функцію. Усі вони потрібні для життєдіяльності людини.

Свідоме в психіці людини

Свідомість — це вища форма відображення реальності яка властива лише людям, вона одна з найскладніших та найзагадковіших проявів мозку людини. Це відображення в психіці людини дійсності, діяльності та самої себе в реальності.

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Свідомість допомагає оцінювати ситуацію, побудувати план дій, передбачити наслідки, контролювати поведінку та розуміти матеріальний/духовний світ. Це здатність бачити причино-наслідкові зв’язки, а якщо важко їх простежити — можна дофантазувати, використовуючи попередній досвід.

Свідомість дає людині можливість до рефлексії. Тобто це повне уявлення, розуміння та усвідомлення, хто є я і ти. Це можливість відчувати своє тіло та розпізнавати емоційні стани. Вміння передавати свої відчуття та бажання вербальними та невербальними засобами.

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Свідомість — це про емоції, почуття, волю, мислення та пам’ять. Тут відбуваються пізнавальні процеси, а саме сприймання, мислення та уява. Це можливість комбінувати, конструювати, творити та керувати тут і зараз.

Свідомість - це відображення в психіці людини дійсності. Фото: translations.com.ua

Несвідоме в психіці людини

Несвідоме — це сукупність психічних явищ, які недостатньо адекватно відображають дійсність та навколишній світ у людському мозку. Це дії, які людина не усвідомлює, але вони впливають на її судження, почуття та поведінку. По суті, це дії, які ми робимо автоматично чи рефлекторно.

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Несвідоме — це не щось містичне чи ірраціональне, це просто особливий рівень психіки людини. Це певний зразок, який ми вже десь бачили, чули чи проходили й він зараз дає швидку реакцію, для самозбереження. Інформація береться з тих подій та досвіду, що ми отримали впродовж усього життя, і все це зберігається глибоко в нашій пам’яті до певного моменту.

Іноді ми можемо не усвідомлювати наслідків наших дій. Навіть після якось вчинку, дивуватися, чого була така реакція. Усе це через скриту інформацію в нашому підсвідомому, яке впливає на наше свідоме. Свідомість — це вершина айсберга, а несвідоме — уся його невидима частина.

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Несвідоме — це про інстинкти, сновидіння, гіпнотичний стан, галюцинації та дивні страхи. Про деякі знання, що зберігаються в нашій пам’яті, ми навіть не підозрюємо. Усі ці процеси та досвід допомагає нам легше і швидше пристосовуватися до дійсності, з урахуванням усіх змінних навколишнього світу.

Свідомість - це вершина айсберга, а несвідоме, уся його невидима частина. Фото: youtube.com

Підсвідоме в психіці людини

Часто підсвідоме та несвідоме вважають синонімами. Так, підсвідоме так само знаходиться за межами свідомості людини, проте воно має більший зв’язок зі свідомістю. Це певна поведінка людини, що сформувалася за участі свідомості, проте зараз набула характеру автоматичного виконання.

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Підсвідомі процеси полегшують роботу психіки, позбавляючи її від постійного напруження свідомості там, де це не потрібно. Коли ми свідомо розв'язуємо якусь проблему, підсвідомість допомагає нам робити якісь прості дії незамислюючись.

Підсвідомість — це довгострокова пам’ять, яка зберігає в собі всю інформацію, що проходить через нас. Це може бути якась хаотична чи непотрібна інформація, а можуть бути структуровані шаблони, алгоритми, схеми чи зразки. Іншими словами, можна сказати, що це весь наш життєвий досвід (усвідомлений і неусвідомлений).

Проникнути в підсвідомість іншої людини можна за допомогою спостереження та розмов. Через описки, обмовки, фантазії, сни чи вільні асоціації, можна зрозуміти, що людині треба, чим вона живе та що коїться в її душі.

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Підсвідомі процеси полегшують роботу психіки, позбавляючи її від постійного напруження свідомості там, де це не потрібно. Фото: aphy.net

Людська свідомість виходить далеко за рамки розуміння та повного дослідження. Психіка не має часових та просторових рамок, адже вона розв’язує проблеми та питання тут і зараз і так само може фантазувати та переносити думки в іншу реальність. Розуміння та усвідомлення певних явищ може допомогти досягти гармонії між внутрішнім світом та навколишнім середовищем.