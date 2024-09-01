Росіяни поширюють фейки нібито вони атакували колону української військової техніки на Сумщині, яка прямувала в Суджу.
У Сумській прокуратурі спростували цю інформацію та показали фото обстріляних вантажівок.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Росіяни вигадали фейк про знищення української техніки
«Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу», - розповіли в прокуратурі.
Однак на фото видно, що вантажівки стояли поблизу поля та чекали, доки їх завантажать соєю.
Окупанти атакували колону зерновозів.
У суботу ввечері російські війська атакували колону зерновозів на Сумщині.
Загинув 23-річний водій вантажівки. Ще четверо - поранені.
Ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів поблизу села Верхня Сироватка у Сумському районі.
Пошкоджено два десятки вантажівок.