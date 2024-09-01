Росіяни поширюють фейки нібито вони атакували колону української військової техніки на Сумщині, яка прямувала в Суджу.

У Сумській прокуратурі спростували цю інформацію та показали фото обстріляних вантажівок. 

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Росіяни вигадали фейк про знищення української техніки

«Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу», - розповіли в прокуратурі. 

Однак на фото видно, що вантажівки стояли поблизу поля та чекали, доки їх завантажать соєю. 

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Окупанти атакували колону зерновозів. 

У суботу ввечері російські війська атакували колону зерновозів на Сумщині. 

Загинув 23-річний водій вантажівки. Ще четверо - поранені. 

Ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів поблизу села Верхня Сироватка у Сумському районі. 

Пошкоджено два десятки вантажівок. 

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