Росіяни поширюють фейки нібито вони атакували колону української військової техніки на Сумщині, яка прямувала в Суджу.

У Сумській прокуратурі спростували цю інформацію та показали фото обстріляних вантажівок.

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Росіяни вигадали фейк про знищення української техніки

«Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу», - розповіли в прокуратурі.

Однак на фото видно, що вантажівки стояли поблизу поля та чекали, доки їх завантажать соєю.