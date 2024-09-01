Триває ліквідація наслідків забруднення росіянами річок Сейм та Десна на півночі України.

Фахівці збирають загиблу рибу для захоронення та проводять штучну аерацію водойм, аби наситити їх киснем. Такі дії мають покращити якість води.

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Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Фахівці очищують забруднені росіянами річки

Основні заходи проводять на території Чернігівської області. Зокрема, у селах Макошине та Максаки.

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Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась до села Кладьківка Чернігівської області.

Продовжується збір та захоронення загиблої риби.

Станом на 31 серпня у Сумській області зібрали понад 12 тонн мертвої риби та 6 тонн - на Чернігівщині.

Держекоінспекція та Держводагентство за минулу добу відібрали 26 проб води.

Також було відібрано проби ґрунтової води з шахтних колодязів. Про результати досліджень обіцяють повідомити згодом.

Росіяни забруднили Сейм

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм - найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.

У відомстві припустили, що росіяни могли скинути у Сейм відходи невідомих речовин.

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На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення шкідливих речовин у водоймі.

Через низький вміст розчиненого у воді кисню почала масово гинути риба.