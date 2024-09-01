Зранку першого вересня керівництво Польщі взяло участь у заходах з нагоди 85-річчя початку Другої світової війни - нападу гітлерівської Німеччини на Польщу.

У своїх промовах з цієї нагоди польські лідери проводили паралелі з сьогоднішньою агресією Росії проти України й потребі Польщі та Європи бути сильними та солідарними у світлі загрози з боку РФ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Польщі відбуваються заходи до 85-ї річниці Другої світової війни

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, маршалок Сейму Шимон Головня та члени уряду, парламенту та канцелярії президента взяли участь у заходах на півострові Вестерплатте у Гданську, нападом німецьких військ на який о 04:45 розпочалася 85 років тому Друга світова війна.

Advertisement

​​Зачитуючи лист від президента Польщі Анджея Дуди, голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра підкреслив, що ціну незалежності поляки усвідомлюють через призму України, яка вже понад 900 днів відбиває російську агресію.

«Підтримуючи наших сусідів і протидіючи злу імперіалізму, яке сьогодні також атакує Європу, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб захистити наші кордони від численних провокацій і триваючої гібридної війни», - підкреслив у листі Дуда.

Advertisement

Маршалок Сейму Шимон Головня наголосив, що уроком Другої світової війни є те, що «погані люди діють тоді, коли мовчать хороші».

«Сьогодні ми вкотре переконуємося, що хоч цього вже не мало бути, але в нашому сусідстві, дуже близько до нас, є ті, хто здатен одного ранку напасти на сусіда, як це сталося 2,5 роки тому в дуже подібний час у Києві, і які хочуть заволодіти його землею, вбити його дітей, знищити його вщент, бо щось комусь перекрутилося в голові», - наголосив Головня.

Він підкреслив, що для протидії агресору, як тоді, так і зараз, необхідні твердий реалізм і потреба бути обʼєднаними.

Туск закликав до єдності проти агресії

Глава польського уряду Туск підкреслив, що найважливішою лекцією з Другої світової війни є необхідність повної відданості справі оборони, «готовності організувати весь західний світ, Європу і НАТО для захисту від агресії, свідками якої ми є сьогодні на полях битв в Україні».

Advertisement

Туск наголосив, що сьогодні війна «знову приходить сі Сходу». А тому, замість слів «ніколи більше війни» мають звучати слова «ніколи більше самотності», щоб Польща вже ніколи не залишалася самотньою перед агресором, як це було 85 років тому.

1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна, яка завершилася підписанням Берліном капітуляції 8 травня 1945 року.