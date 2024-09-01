Її рекорд світу та Паралімпійських ігор - 6,60 м тримається з Лондона-2012.

Сьогоднішня нагорода для атлетки - вже пʼята золота медаль на пʼятій Паралімпіаді.

Оксана Зубковська вже не вперше бере участь в Іграх.

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Українка Оксана Зубковська стала чемпіонкою у стрибках у довжину класу T12. Спортсменка показала результат у 5,78 м.

Україна розпочала четвертий змагальний день Паралімпіади-2024 із «золота».

30 серпня перше «золото» для нашої збірної виборов Олександр Комаров - у плаванні на 100 метрів вільним стилем, клас S5.

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Паралімпіада-2024: результати збірної України

В активі української команди нині 20 медалей.

За три дні наші спортсмени вибороли 19 нагород.

Найбільше нагород наші паралімпійці здобули у змаганнях з плавання.

Сьогодні - четвертий день змагань. Літні Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня.