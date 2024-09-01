Україна розпочала четвертий змагальний день Паралімпіади-2024 із «золота».

Українка Оксана Зубковська стала чемпіонкою у стрибках у довжину класу T12. Спортсменка показала результат у 5,78 м. 

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Україна взяла два «золота» на Паралімпіаді-2024

Оксана Зубковська вже не вперше бере участь в Іграх. 

Сьогоднішня нагорода для атлетки - вже пʼята золота медаль на пʼятій Паралімпіаді. 

Її рекорд світу та Паралімпійських ігор - 6,60 м тримається з Лондона-2012.

30 серпня перше «золото» для нашої збірної виборов Олександр Комаров - у плаванні на 100 метрів вільним стилем, клас S5. 

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Паралімпіада-2024: результати збірної України 

В активі української команди нині 20 медалей. 

За три дні наші спортсмени вибороли 19 нагород. 

Найбільше нагород наші паралімпійці здобули у змаганнях з плавання.

Сьогодні - четвертий день змагань. Літні Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня.

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