Україна розпочала четвертий змагальний день Паралімпіади-2024 із «золота».
Українка Оксана Зубковська стала чемпіонкою у стрибках у довжину класу T12. Спортсменка показала результат у 5,78 м.
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Україна взяла два «золота» на Паралімпіаді-2024
Оксана Зубковська вже не вперше бере участь в Іграх.
Сьогоднішня нагорода для атлетки - вже пʼята золота медаль на пʼятій Паралімпіаді.
Її рекорд світу та Паралімпійських ігор - 6,60 м тримається з Лондона-2012.
30 серпня перше «золото» для нашої збірної виборов Олександр Комаров - у плаванні на 100 метрів вільним стилем, клас S5.
Паралімпіада-2024: результати збірної України
В активі української команди нині 20 медалей.
За три дні наші спортсмени вибороли 19 нагород.
Найбільше нагород наші паралімпійці здобули у змаганнях з плавання.
Сьогодні - четвертий день змагань. Літні Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня.