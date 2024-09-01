16:48: Під ударом опинився також один з енергообʼєктів.

У відомстві наголосили, що у місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки.

Про це повідомили в прокуратурі.

17:38: «Станом на зараз маємо інформацію про 44 постраждалих. З них семеро - діти, найменшому з них три місяці», - написав міський голова Ігор Терехов.

У неділю вдень російські війська завдали близько десяти ударів по Харкову в кількох місцях.

15:21: «За попередньою інформацією окупанти завдали 4 удари по Харківському Палацу спорту», - повідомили в НОК України. Там зазначили, що комплекс зруйнований.

15:43: За даними ОДА, біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 «прильотів». Частина влучань були у землю.

14:51: Внаслідок удару по «Новій пошті» ніхто не постраждав. Про це повідомили в компанії. Під час атаки люди перебували в укритті. Саме відділення - пошкоджене.

Станом на 14:42 обласна влада повідомляла про 29 поранених. Серед них - двоє дорослих та двоє дітей у тяжкому стані.

Кількість постраждалих зростає, адже люди продовжують звертатися за допомогою.

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Росіяни вдарили по Харкову

Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по трьох локаціях. Це Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та поблизу Гідропарка у Київському районі.

«Це торговельний центр, який вдень був заповнений людьми, було два удари. По Палацу спорту, за попередньою інформацією, було чотири удари. Там так само є цивільні поранені. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні», - сказав керівник ОДА Олег Синєгубов.

Серед пошкоджень - відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.