У неділю вдень російські війська завдали близько десяти ударів по Харкову в кількох місцях. 

17:38: «Станом на зараз маємо інформацію про 44 постраждалих. З них семеро - діти, найменшому з них три місяці», - написав міський голова Ігор Терехов. 

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17:13: За попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами типу «Іскандер-М». 

У Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торговельного центру. 

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У Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору. 

У Немишлянському районі зруйновано Палац спорту.

Про це повідомили в прокуратурі. 

У відомстві наголосили, що у місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки.

16:48: Під ударом опинився також один з енергообʼєктів. 

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Внаслідок російського обстрілу один правоохоронець загинув.

«Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - повідомили в Міненерго.

16:47: Серед поранених - двоє медиків та двоє рятувальників. 

15:43: За даними ОДА, біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 «прильотів». Частина влучань були у землю. 

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15:28: Кількість постраждалих зросла до 41. Серед них - 5 дітей.

15:21: «За попередньою інформацією окупанти завдали 4 удари по Харківському Палацу спорту», - повідомили в НОК України. Там зазначили, що комплекс зруйнований. 

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14:51: Внаслідок удару по «Новій пошті» ніхто не постраждав. Про це повідомили в компанії. Під час атаки люди перебували в укритті. Саме відділення - пошкоджене. 

Станом на 14:42 обласна влада повідомляла про 29 поранених. Серед них - двоє дорослих та двоє дітей у тяжкому стані.

Кількість постраждалих зростає, адже люди продовжують звертатися за допомогою. 

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Росіяни вдарили по Харкову

Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по трьох локаціях. Це Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та поблизу Гідропарка у Київському районі.

«Це торговельний центр, який вдень був заповнений людьми, було два удари. По Палацу спорту, за попередньою інформацією, було чотири удари. Там так само є цивільні поранені. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні», - сказав керівник ОДА Олег Синєгубов. 

Серед пошкоджень - відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.

Тип озброєння, з якого били росіяни, встановлюють.

За попередньою інформацією правоохоронців, серед використаних ракет були «Іскандери».

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