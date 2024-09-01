У неділю вдень російські війська завдали близько десяти ударів по Харкову в кількох місцях.
17:38: «Станом на зараз маємо інформацію про 44 постраждалих. З них семеро - діти, найменшому з них три місяці», - написав міський голова Ігор Терехов.
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17:13: За попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами типу «Іскандер-М».
У Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торговельного центру.
У Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору.
У Немишлянському районі зруйновано Палац спорту.
Про це повідомили в прокуратурі.
У відомстві наголосили, що у місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кавʼярні, адміністративні будівлі, автомобілі, пошти, банки.
16:48: Під ударом опинився також один з енергообʼєктів.
Росіяни атакували дроном авто поліцейських у Куп'янську
«Наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - повідомили в Міненерго.
16:47: Серед поранених - двоє медиків та двоє рятувальників.
15:43: За даними ОДА, біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 «прильотів». Частина влучань були у землю.
15:28: Кількість постраждалих зросла до 41. Серед них - 5 дітей.
15:21: «За попередньою інформацією окупанти завдали 4 удари по Харківському Палацу спорту», - повідомили в НОК України. Там зазначили, що комплекс зруйнований.
14:51: Внаслідок удару по «Новій пошті» ніхто не постраждав. Про це повідомили в компанії. Під час атаки люди перебували в укритті. Саме відділення - пошкоджене.
Станом на 14:42 обласна влада повідомляла про 29 поранених. Серед них - двоє дорослих та двоє дітей у тяжкому стані.
Кількість постраждалих зростає, адже люди продовжують звертатися за допомогою.
Росіяни вдарили по Харкову
Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по трьох локаціях. Це Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та поблизу Гідропарка у Київському районі.
«Це торговельний центр, який вдень був заповнений людьми, було два удари. По Палацу спорту, за попередньою інформацією, було чотири удари. Там так само є цивільні поранені. І ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні», - сказав керівник ОДА Олег Синєгубов.
Серед пошкоджень - відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.
Тип озброєння, з якого били росіяни, встановлюють.
За попередньою інформацією правоохоронців, серед використаних ракет були «Іскандери».