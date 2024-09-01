Армія РФ вкотре обстріляла Курахове на Донеччині.
Загинуло четверо людей. Ще 8 - поранені.
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Про це повідомили в прокуратурі області.
«Внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги», - уточнили у відомстві.
У Кураховому 4 загиблих та 8 поранених
Окупанти вдарили по місту «Урагани».
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На місці працюють поліція та рятувальники. Вони встановлюють точну кількість постраждалих та руйнування.
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