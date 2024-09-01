Армія РФ вкотре обстріляла Курахове на Донеччині. 

Загинуло четверо людей. Ще 8 - поранені. 

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Про це повідомили в прокуратурі області. 

«Внаслідок влучання снарядів троє цивільних отримали травми, несумісні з життям, та загинули на місці. Ще одна особа померла у лікарні під час надання невідкладної медичної допомоги», - уточнили у відомстві. 

У Кураховому 4 загиблих та 8 поранених

Окупанти вдарили по місту «Урагани». 

Влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.

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На місці працюють поліція та рятувальники. Вони встановлюють точну кількість постраждалих та руйнування. 

Обласна влада вкотре закликала місцевих мешканців евакуюватися. 

За добу окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області

Протягом минулої доби війська агресора обстріляли 9 населених пунктів Донеччини. 

Внаслідок ворожих атак загинула одна людина. Шестеро були травмовані. 

Жертвою росіян став житель Щербинівки. Противник гатив по селищу з артилерії.

Ракетами С-300 росіяни вдарили по Покровську, Добропіллю та Білицькому.  Пошкоджено багатоквартирні будинки, медичні заклади та підприємства. 

На Лиман ворог скинув ФАБ-500. Руйнувань зазнали будинки, дві адмінбудівлі та кафе. 

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По Мирнограду Росія вдарила КАБом. У місті також пошкоджені оселі мирних мешканців та торговий центр.

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