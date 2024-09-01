Протягом останнього тижня російські війська прискорили просування до Покровська на Донеччині.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії.

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Зазначається, що війська РФ вже можуть бути в межах десяти кілометрів від околиць міста.

РФ просувається до Покровська, - британська розвідка

Водночас британська розвідка не виключає, що темпи просування росіян на цій ділянці фронту можуть знизитися.

«Швидкість просування, ймовірно, сповільниться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти поблизу Покровська», - йдеться у звіті.

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У відомстві пишуть, що Покровськ є ключовим логістичним центром для Донецької області. Його захоплення може ускладнити постачання для ЗСУ.

«Оперативний темп військової активності залишається низьким на всіх інших лініях фронту на сході та півдні України без істотних змін у територіальному контролі», - додали в розвідці.

Ситуація на Покровському напрямку 1 вересня

Від початку доби на Покровському напрямку відбулася найбільша кількість боєзіткнень з ворогом.

Про це повідомили в Генштабі.

Окупанти вже 34 рази спробували потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки.

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Сили оборони стримують натиск та відбили 27 атак противника.

Сім боїв станом на 16:00 ще тривали.

На напрямку головного удару ворога ситуація складна, - Сирський

Ситуація на напрямку головного удару ворога складна. Проте необхідні рішення на всіх рівнях ухвалюються без зволікань.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат», - написав Сирський.