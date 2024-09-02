Серед цілей Москви під час безжального недільного авіаудару на північному сході України були центр реабілітації дітей і дитячий будинок у Сумській області. Повідомляється, що в результаті постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей.
Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що в ніч проти неділі «противник завдав ракетного удару по приміщенню навчального закладу Сум, де розташовані Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Будівля розміщена в центрі житлового масиву».
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Видання «Суспільне Суми» повідомляло, що під час обстрілу росіянами дитячого центру постраждали щонайменше двоє дітей – 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка. У міськраді пізніше додали, що станом на вечір неділі внаслідок атаки було поранено щонайменше 13 мирних жителів, а в будівлях було розбито близько 400 вікон.
Наслідки російської ракетної атаки по Сумах у неділю ввечері. Відео: Суспільне Суми pic.twitter.com/LJ9gSGlaA0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2024
Раніше вдень місцева влада повідомляла, що в російські ракети поранили щонайменше 41 цивільного в Харкові. Пізніше того ж дня кількість жертв зросла до 47, а трьох людей знайшли живими під завалами.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під час обстрілу Росія застосувала більше десяти балістичних ракет, хоча точний тип російського озброєння офіційно поки не підтверджений.
Він додав, що серед постраждалих споруд – харківський Палац спорту, торговельний центр і будівля біля зони відпочинку Гідропарк у Київському районі.
Президент Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережах відео наслідків ударів по Харкову, зазначивши, що «Росія знову тероризує Харків, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та по самому місту. Наразі понад 30 поранених. Для проведення рятувальної операції залучено всі необхідні сили».
В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили того вечора, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Харків «зросла до 47, зокрема серед постраждалих семеро дітей», додавши, що трьох людей вдалося врятувати з-під завалів.
Прокуратура України в неділю ввечері заявила, що росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" по торговельному центру, а ще три такі – по Палацу спорту в Немишлянському районі, влучивши в саму будівлю, водночас три ракети типу С-300/400 впали на околицях міста. Ці повідомлення ще перевіряються.
Москва намагається применшити результати успішної атаки українських безпілотників на російську енергетичну інфраструктуру
Як повідомляє агенція Франс Пресс (AFP), Кремль заявляє, що в неділю «відбив» потужну атаку українських безпілотників на енергетичні об'єкти та нафтопереробні заводи в Москві та 14 регіонах, назвавши її "однією з найбільших від початку конфлікту, який триває два з половиною роки".
Як зазначили підконтрольні Кремлю ЗМІ, у неділю щонайменше 158 українських безпілотників атакували різні об'єкти енергетичної інфраструктури. Один місцевий чиновник у Московській області повідомив, що три безпілотники намагались уразити Каширську вугільну електростанцію. Водночас російські інформаційні агенції також повідомляли про пожежу на Московському нафтопереробному заводі в Капотні, а на відео також, імовірно, зафіксували удар безпілотника по нафтобазі.
У Міноборони РФ стверджували, що «більшість» безпілотників було збито над прикордонними районами Курської, Брянської, Воронезької та Бєлгородської областей. Тоді ж мер Москви Сергій Собянін заявив, що на різні об’єкти навколо столиці були скеровані10 безпілотників. Повідомлялося також, що однією з цілей була ТЕС поблизу російської столиці.
У неділю вранці Собянін повідомив, що "збитий" безпілотник влучив у "технічну споруду" Московського НПЗ, який належить "Газпрому", в Капотні на південному сході столиці. Пізніше мер заявив, що пожежу на нафтопереробному заводі локалізували. А у Тверській області на північний захід від Москви п'ять безпілотників, націлившись на район Конаковської електростанції, спричинили займання, яке, за словами губернатора Ігоря Руденя, "швидко загасили".
У дописі на Facebook у неділю ввечері Зеленський написав, що для українців «цілком виправдано відповідати на російський терор будь-якими необхідними засобами, щоб зупинити війну».
"Жодного слова про аборти, Україну чи бездомних", – скаржиться американський ведучий
За два дні після довгоочікуваного інтерв’ю CNN із кандидатом у президенти США від Демократичної партії, віцепрезиденткою Камалою Гарріс, деякі американські виборці та світові лідери чекають принаймні деякого розуміння того, що суперниця Дональда Трампа думає про війну в Україні.
Жоден із кандидатів у президенти не надав виборцям інформації щодо свого плану продовжувати підтримувати Київ або навпаки, а Трамп сказав лише, що закінчить цю війну «за 24 години», не повідомляючи подробиць. При цьому Гарріс не надала детальної інформації на цю тему.
Про цю інформаційну прогалину заявив комік і цинік Білл Мар – демократ-центрист, який регулярно критикує Трампа й нещодавно поставив під сумнів плани Гарріс.
Інтерв'юер CNN Дана Беш не ставила Гарріс жодних політичних запитань про Україну чи Росію, зосередившись натомість на економіці США та очікуваних змінах у прикордонній політиці.
«Тепер вона нарешті це робить», – пожартував Мар і додав: «І жодного питання про аборти, Україну, бездомних, опіоїдну кризу, державний борг».
«А потім вони дивуються, чому діти отримують новини з TikTok», – пожартував він.
Відкриваючи цими вихідними епізод свого нічного політичного комедійного шоу «В реальному часі з Біллом Маром», він запитав, чому Харріс не дала жодного інтерв’ю щодо запропонованої нею політики, зовнішньої чи внутрішньої, до інтерв’ю CNN минулого тижня.