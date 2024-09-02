Серед цілей Москви під час безжального недільного авіаудару на північному сході України були центр реабілітації дітей і дитячий будинок у Сумській області. Повідомляється, що в результаті постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей. Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що в ніч проти неділі «противник завдав ракетного удару по приміщенню навчального закладу Сум, де розташовані Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Будівля розміщена в центрі житлового масиву». Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Видання «Суспільне Суми» повідомляло, що під час обстрілу росіянами дитячого центру постраждали щонайменше двоє дітей – 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка. У міськраді пізніше додали, що станом на вечір неділі внаслідок атаки було поранено щонайменше 13 мирних жителів, а в будівлях було розбито близько 400 вікон.

Наслідки російської ракетної атаки по Сумах у неділю ввечері. Відео: Суспільне Суми pic.twitter.com/LJ9gSGlaA0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2024

Раніше вдень місцева влада повідомляла, що в російські ракети поранили щонайменше 41 цивільного в Харкові. Пізніше того ж дня кількість жертв зросла до 47, а трьох людей знайшли живими під завалами. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під час обстрілу Росія застосувала більше десяти балістичних ракет, хоча точний тип російського озброєння офіційно поки не підтверджений. Advertisement Він додав, що серед постраждалих споруд – харківський Палац спорту, торговельний центр і будівля біля зони відпочинку Гідропарк у Київському районі. Президент Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережах відео наслідків ударів по Харкову, зазначивши, що «Росія знову тероризує Харків, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та по самому місту. Наразі понад 30 поранених. Для проведення рятувальної операції залучено всі необхідні сили». Advertisement В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили того вечора, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Харків «зросла до 47, зокрема серед постраждалих семеро дітей», додавши, що трьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Прокуратура України в неділю ввечері заявила, що росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" по торговельному центру, а ще три такі – по Палацу спорту в Немишлянському районі, влучивши в саму будівлю, водночас три ракети типу С-300/400 впали на околицях міста. Ці повідомлення ще перевіряються.