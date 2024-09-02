У ніч проти 2 вересня росіяни вкотре завдали ракетного удару по столиці, внаслідок чого виникли займання в низці районів столиці, повідомили мер міста Віталій Кличко та ДСНС.

Ракетний удар по Києву 2 вересня − що відомо

Перші вибухи в місті кияни почули приблизно о 05:20. Тоді в Київській міській військовій адміністрації заявили, що вибухи чутно внаслідок роботи ППО.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Уже о 5:34 екстрені служби прямували до Святошинського району Києва, а о 5:43 мер повідомив, що на рятувальників чекають і в Голосіївському та Соломʼянському районах.