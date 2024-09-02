У ніч проти 2 вересня росіяни вкотре завдали ракетного удару по столиці, внаслідок чого виникли займання в низці районів столиці, повідомили мер міста Віталій Кличко та ДСНС.

Ракетний удар по Києву 2 вересня − що відомо

Перші вибухи в місті кияни почули приблизно о 05:20. Тоді в Київській міській військовій адміністрації заявили, що вибухи чутно внаслідок роботи ППО.

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Уже о 5:34 екстрені служби прямували до Святошинського району Києва, а о 5:43 мер повідомив, що на рятувальників чекають і в Голосіївському та Соломʼянському районах.

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Згодом мер повідомив, що через падіння уламків ракет у Святошинському районі горять 4 цивільні автівки, в Голосіївському палає нежитлове приміщення, а також у Святошинському районі падіння уламків спричинило займання в складському приміщенні.

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У місті пошкоджені понад 50 будинків, два медичні заклади та сім пам'яток архітектури. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

У пресслужбі КМДА додали, що під час ракетної атаки на Київ сили ППО знищили понад десяток крилатих ракет, один ударний БПЛА та близько десяти балістичних ракет.

Пізніше в ДСНС підсумували наслідки російського удару.

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Згідно з даними служби, рятувальники ліквідували пожежі в трьох районах столиці: три у Святошинському районі й по одній у Голосіївському та Шевченківському.

Як згодом повідомили в Повітряних силах, під час нічної атаки ворог запустив по Україні 58 повітряних цілей – 35 ракет та 23 БпЛА. 

Українській ППО вдалося ліквідувати 20 БпЛА "Shahed". Ще три були локаційно втрачені.

Водночас збили 13 із 14 крилатих ракет Х-101,а ще одна – також локаційно втрачена.

Унаслідок повітряного бою знешкодили також і 9 із 16 балістичних ракет  "Іскандер-М"/KN-23.

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Україна скликала засідання Радбезу ООН через ракетний обстріл території нашої країни, який Росія вчинила в понеділок, 26 серпня.

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Тоді, о 6 ранку 26 серпня, по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

Під час комбінованої атаки України росіяни застосували щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

У Київській області тривога тривала близько 12 годин 40 хвилин, а в Києві − 7 годин поспіль.

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