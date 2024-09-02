Бійці Державної прикордонної служби України (ДПСУ) знищили на Запорізькому напрямку фронту систему радіоелектронної боротьби, блокпост і позицію російської армії.

Відповідне відео оприлюднили на сайті ДПСУ.

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Українські прикордонники перетворили на попіл російські об'єкти - що відомо

"Блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ уразили прикордонники на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що пілоти БПЛА Держприкордонслужби не залишають ворогу жодних шансів, ефективно та влучно знищуючи всі об’єкти інтервентів.

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"Як завжди, після зустрічі з українськими дронами, усі виявлені цілі негайно знищуються", - додали у відомстві.