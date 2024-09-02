Бійці Державної прикордонної служби України (ДПСУ) знищили на Запорізькому напрямку фронту систему радіоелектронної боротьби, блокпост і позицію російської армії.
Відповідне відео оприлюднили на сайті ДПСУ.
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Українські прикордонники перетворили на попіл російські об'єкти - що відомо
"Блокпост, вогневу точку та стаціонарну систему РЕБ уразили прикордонники на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що пілоти БПЛА Держприкордонслужби не залишають ворогу жодних шансів, ефективно та влучно знищуючи всі об’єкти інтервентів.
"Як завжди, після зустрічі з українськими дронами, усі виявлені цілі негайно знищуються", - додали у відомстві.
На Донеччині прикордонники «Помсти» знищили російський пункт управління дронами - подробиці
Бійці бригади "Помста" Державної прикордонної служби України 31 липня перетворили на попіл пункт управління БпЛА російських окупантів на Бахмутському напрямку.
В результаті влучання в пункт управління БпЛА прикордонники підрозділу вогневої підтримки ліквідували одного російського військового, ще двох - поранили.