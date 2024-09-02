Ізраїль звернувся по допомогу до Росії в досягненні прогресу в перемовинах про звільнення заручників із Гази, пише Bloomberg.

Чому Ізраїль звернувся до Росії по допомогу в звільненні заручників

Згідно з даними Bloomberg, головною причиною стало те, що зусилля, очолювані США, Катаром і Єгиптом для забезпечення перемир’я з ХАМАС, просуваються повільно.

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Вранці в неділю, 1 вересня, військовий секретар Беньяміна Нетаньягу повернувся з Москви, де обговорив питання заручників.

Уряд президента Росії Владіміра Путіна контактував із ХАМАС щодо долі заручників, які мають російське громадянство.

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Ізраїль вдарив по військових об'єктах Хезболли на півдні Лівану

28 серпня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах військової інфраструктури Хезболли в районі Айн-ель-Тінех на півдні Лівану.

Армія Ізраїлю також завдала ударів по спостережних пунктах Хезболли в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.

Солдати Ізраїлю виявили бойовиків угруповання, залучених у військову структуру Хезболли в районі Одайсех на півдні Лівану. Після цього ЦАХАЛ завдав удару по структурі, в якій діяли терористи.

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В Армії оборони Ізраїлю заявили, що близько 100 її винищувачів завдали превентивних ударів по пускових позиціях угруповання "Хезболла".

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Раніше "Хезболла" повідомляла, що нібито запустила на Ізраїль "рій безпілотників".

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