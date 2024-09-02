Ізраїль звернувся по допомогу до Росії в досягненні прогресу в перемовинах про звільнення заручників із Гази, пише Bloomberg.

Чому Ізраїль звернувся до Росії по допомогу в звільненні заручників

Згідно з даними Bloomberg, головною причиною стало те, що зусилля, очолювані США, Катаром і Єгиптом для забезпечення перемир’я з ХАМАС, просуваються повільно.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Вранці в неділю, 1 вересня, військовий секретар Беньяміна Нетаньягу повернувся з Москви, де обговорив питання заручників.

Уряд президента Росії Владіміра Путіна контактував із ХАМАС щодо долі заручників, які мають російське громадянство.

Advertisement

Ізраїль вдарив по військових об'єктах Хезболли на півдні Лівану

28 серпня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах військової інфраструктури Хезболли в районі Айн-ель-Тінех на півдні Лівану.

Армія Ізраїлю також завдала ударів по спостережних пунктах Хезболли в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.

Солдати Ізраїлю виявили бойовиків угруповання, залучених у військову структуру Хезболли в районі Одайсех на півдні Лівану. Після цього ЦАХАЛ завдав удару по структурі, в якій діяли терористи.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що близько 100 її винищувачів завдали превентивних ударів по пускових позиціях угруповання "Хезболла".

Advertisement

Раніше "Хезболла" повідомляла, що нібито запустила на Ізраїль "рій безпілотників".