Польща має збивати російські ракети і дрони над територією України, якщо вони прямують у напрямку Польщі.

Захищати власний повітряний простір – це наш конституційний обов’язок, цитує Укрінформ міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю виданню Financial Times.

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Ризик жертв у Польщі зростає, чим ближче до цілі ракета, яку перехоплює система ППО - подробиці

Він зазначив, що членство в НАТО не скасовує відповідальність кожної країни захищати власний повітряний простір, це конституційний обов’язок.

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"Моя особиста думка полягає в тому, що коли ворожі ракети перебувають на курсі до нашого повітряного простору, то це було б актом законної самооборони (збиття їх у повітряному просторі України – ред.)", – заявив Сікорський.

Очільник польської дипломатії зауважив, що після того, як ворожі ракети перетинають польський повітряний простір, є значний ризик поранити когось уламками, тому краще збивати їх на значній висоті над Україною.

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Понад 50% поляків схвалюють збиття російських повітряних цілей над Польщею – що відомо

Результати опитування, проведеного центром SW Research для видання Rzeczpospolita, свідчать, що 58,5% поляків виступають за те, щоб польська армія збивала російські повітряні об'єкти, зокрема, ракети та дрони, які порушують повітряний простір Польщі.

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В опитуванні було поставлено запитання: "На вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час російського вторгнення в Україну, навіть якщо немає впевненості щодо їхньої природи?".

Не підтримали збиття російських повітряних цілей над Польщею 22,1% опитаних, а 19,4% відповіли, що не мають певної думки.