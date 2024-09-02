В Україні 2 вересня офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.

Дата запуску зазначалася в рішенні, яке затвердили на урядовому засіданні 20 серпня 2024 року.

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Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" – це програма, яка допоможе українцям отримувати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів, виготовлених в Україні.

Максимальна сума кешбеку становитиме 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

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Цю програму координує Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Мінцифри України, АТ “Зроблено в Україні”, ДП “Дія”, Державна податкова служба, розрахунковий банк – Ощадбанк та уповноважені банки України.

Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту - міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Як активувати "Національний кешбек"

Для участі в програмі українцям необхідно виконати наступні кроки: