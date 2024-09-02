Щодня “Укренерго” повідомляє, скільки черг відключатимуть у певні проміжки часу. Але як формуються ці списки та чому кожна область поділена на 6 черг? Тривалість черги та яку групу споживачів відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні. Розповідаємо про графіки погодинних відключень детальніше.

Що таке черга відключень і як формуються графіки відключення електроенергії?

Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Тобто фактично кожну область та великі міста поділили за кількістю споживання на 6 черг. До них належать споживачі, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Адже дефіцит електроенергії в енергосистемі не впливає на відключення КІ.

“Укренерго” запевняє, що споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств. Зазвичай останні імпортують понад 80% обсягу свого споживання, тож відповідно до нової постанови Кабінету міністрів їх не можна відключати.

Ліміт на споживання для конкретної області встановлюється кожного дня відповідно до погодних умов, стану енергосистеми та прогнозованої потужності, яку вона може виробити. Якщо з якихось причин потужність впала або споживання зросло — застосовуються аварійні відключення. Вони потрібні, щоб збалансувати енергосистему в поточний момент та недопустити її "падіння", тобто фактично убезпечити країну від блекауту.

Advertisement

Під час відключень для компенсації дефіциту енергії в системі Диспетчерський центр “Укренерго” визначає, скільки черг буде застосовувати в усіх регіонах одночасно — так і формується графік відключень на наступний день.

Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг електроенергії, виробленої українськими станціями та імпортованої з ЄС.

Advertisement

Так, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це десь 4 години обмежень на добу, дві черги – це десь 8 годин обмежень, три черги – це десь 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень для споживачів. При цьому як протягом доби розподіляти ці навантаження та переключати черги — це особиста відповідальність обленерго.

Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону, наприклад, ДТЕК Київські електромережі – для Києва. “Укренерго” лише визначає та надає рекомендовану кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Що таке “Укренерго” та обленерго і за що вони відповідають?

Advertisement

Найбільший державний оператор енергосистеми України – це НЕК “Укренерго”. В його функції входить транспортування (передача) електроенергії магістральними високовольтними мережами. Це надпотужні мережі класом напруги від 75 000 до 220 000 вольт, ними електрика проходить шлях від електростанцій до мереж обленерго кожного регіону. НЕК "Укренерго" займається розподілом і балансуванням всієї виробленої українськими електростанціями енергії та визначенням лімітів за рівнем споживання в країні.

Обленерго в кожному регіоні своє, тобто є оператор, який займається забезпеченням та розподілом електрики саме у конкретному місті чи області. Найбільш відомий оператор по Україні – компанія ДТЕК (раніше відома як "Донбасская топливно-энергетическая компания"). Існують також Київські електромережі, Одеські електромережі, Дніпровські електромережі та ін. Наразі ДТЕК виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій. Він також займається розподіленням електрики в найбільших містах України.

Advertisement

Енергосистема часто буває нестабільною, особливо після обстрілів та пошкодження її ключових вузлів, тоді НЕК "Укренерго" надає команду ДТЕК та іншим операторам вимикати світло для балансу в системі — це називається відключення за графіками. Важливо розуміти, що “Укренерго” не постачає електроенергію безпосередньо споживачам, а також не визначає, з яких адрес споживачів складаються черги, не формує графіки відключень у будь-якому регіоні. Це – функції обленерго, вони ж формують графіки погодинних відключень і застосовують аварійні відключення світла за різними адресами на світ розсуд.

Advertisement

Яка ситуація з електропостачанням споживачів в Україні?

Бариста несе розкладне крісло всередину невеликого кафе, освітленого електрогенератором, коли він зачиняє його через відсутність клієнтів у Києві 28 серпня 2024 року під час часткового відключення електроенергії після ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі. (Фото Сергія СУПІНСЬКОГО / AFP)

Після кожного масованого ракетного удару, якщо він зачепив хоча б декілька енергетичних вузлів, потрібно приблизно тиждень для того, щоб провести ремонтні роботи, після яких ситуація в енергетичній сфері може вирівнятися. Уникнути блекауту поки що вдається завдяки якісній та ефективній роботі протиповітряної оборони.

До того ж, деякі підстанції "Укренерго", які опинилися під ударом ракет та дронів минулого понеділка, зокрема, вберіг створений захист другого ступеню. Такий захист створювали для прикриття об'єктів від дронових атак і уламків унаслідок ракетних ударів. Очевидно, що технологія спрацювала й пом'якшила наслідки ракетної атаки. Тим часом 2 вересня ворог знов намагався завдавати масованого ракетного удару, цілившись у ключові енергооб'єкти.

"Ті обмеження, які ми сьогодні бачимо по країні, вони більше зосереджені не на відсутність генерації, що у нас дефіцит генерації, а саме для того, щоб провести ремонтні роботи на підстанціях "Укренерго", які зазнали ушкоджень, на лініях електропередач", - минулого тижня заявив народний депутат Сергій Нагорняк.

Загалом ситуація залишається складною й дещо нестабільною. Можливо, невдовзі країні вдасться вийти на більш м'які графіки відключень, або навіть деякий час пожити без них. Щодо періоду зими — то він буде не найлегший. Доведеться пристосовуватися до довгого перебування без світла, можливо, що електроживлення в оселях не буде по 6-8 годин, і це ще не найгірший сценарій. Енергетики роблять усе можливе, щоб електрика все ж потрапляли у квартири споживачів і ми пережили майбутню зиму з мінімальним дискомфортом.