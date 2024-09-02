193 192 нові ФОПи було зареєстровано від початку року, що більше, ніж до початку повномасштабної війни, коли за той самий період відкрилося 186 144 нових справ, повідомив Опендатабот.

Де українці відкрили найбільше нових ФОПів

Найбільше нових справ відкрили підприємці у Києві − 26 303, або 13,6% від загальної кількості нових ФОПів цьогоріч. Нові бізнеси часто створюють і на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

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У Запорізькій області кількість підприємців зросла на 11%, а в Кіровоградській та Чернігівській областях − на 10% і 9,6% відповідно. Помітно вщухла тенденція створення бізнесів у прифронтовій Луганській (-14,7%) та Івано-Франківській (-8%) областях.

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Третина справ відкривається у сфері торгівлі, а ІТ-сектор привертає 7,6% нових підприємців. Минулого року серед лідерів були кафе та ресторани, але цьогоріч їх витіснило надання інформаційних послуг.

Рекордною також стала частка жінок серед новоспечених бізнесменів − 60%. У 2023 році цей показник складав 55.6%, а в перший рік повномасштабної війни − 47%.

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Де в Україні закрилося найбільше ФОПів

120 154 ФОПи закрилися в Україні від початку року.

Найбільше постраждали новостворені підприємства: з тих, що були відкриті торік, закрилися 24,5%.

Найбільше ФОПів закрилося в столиці −15 770, в Харківській (10 097) і Дніпропетровській (9 931) областях.

Іноземці заснували в Україні понад 3 тис. компаній з 2022 року

Іноземці заснували в Україні 3 075 компаній від початку повномасштабної війни.

Громадяни зі 101 країни світу (найчастіше з Туреччини, Узбекистану та Польщі) майже половину від загальної кількості компаній – 1 517 – зареєстрували у Києві.

Найбільша кількість компаній займається оптовою торгівлею (майже третина), операціями з майном (понад 6%) та IT (майже 6%).

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Понад 3,3 тис. перевірок запланувала цього року Державна податкова служба, 73% з яких припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців.