У Сумській області заклади освіти поки що працюватимуть у дистанційному режимі з міркувань безпеки - таке рішення прийняла Рада оборони області, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.

На Сумщині діти будуть навчатися у дистанційному форматі - подробиці

“Цей злочин вчергове доводить, що ворог підступний і його мета – знищити наших людей і наше майбутнє – діточок. Тому з міркувань безпеки рішенням Ради оборони області поки заклади освіти на Сумщині працюватимуть у дистанційному режимі”, - поінформував Артюх.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Також начальник ОВА оприлюднив наслідки ракетної атаки росіян по дитячому центру реабілітації.

Ракетний удар по Сумах 1 вересня − подробиці

Армія РФ 1 вересня завдала ракетного удару по Сумах, внаслідок чого були пошкоджені центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

За даними МВС України, внаслідок удару було травмовано 18 людей, з них 6 − діти.

Війська РФ вдарили по колоні зерновозів на Сумщині
Більше по темі

Війська РФ вдарили по колоні зерновозів на Сумщині

Внаслідок обстрілу загинув 23-річний водій вантажівки. Ще четверо людей - поранені.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Хроніка війни в Україні. 5 вересня: Смерть, податки, втручання Росії у вибори в США Суми
Хроніка війни в Україні. 5 вересня: Смерть, податки, втручання Росії у вибори в США
Джон Моретті
1д тому
Росіяни вдарили по центру реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах Ракетні обстріли
Росіяни вдарили по центру реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах
Київ Пост
вер. 2
Війська РФ вдарили по колоні зерновозів на Сумщині Суми
Війська РФ вдарили по колоні зерновозів на Сумщині
Київ Пост
вер. 1
Через обстріли Сумщини за добу загинуло 4 людей Суми
Через обстріли Сумщини за добу загинуло 4 людей
Київ Пост
сер. 25
Спонсорований контент
" Попередній Тільки Україна може робити пропозиції щодо участі Росії у другому Саміті миру
Далі » Зсередини таємної мережі ГУР: партизани здійснюють диверсії та чинять опір окупаційним силам