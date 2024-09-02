У Сумській області заклади освіти поки що працюватимуть у дистанційному режимі з міркувань безпеки - таке рішення прийняла Рада оборони області, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.
На Сумщині діти будуть навчатися у дистанційному форматі - подробиці
“Цей злочин вчергове доводить, що ворог підступний і його мета – знищити наших людей і наше майбутнє – діточок. Тому з міркувань безпеки рішенням Ради оборони області поки заклади освіти на Сумщині працюватимуть у дистанційному режимі”, - поінформував Артюх.
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Також начальник ОВА оприлюднив наслідки ракетної атаки росіян по дитячому центру реабілітації.
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За даними МВС України, внаслідок удару було травмовано 18 людей, з них 6 − діти.