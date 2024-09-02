Офіцер Головного управління розвідки Мінноборони України (ГУР МОУ) з позивним “Ольстер” розповів, що на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) встановлено зв'язок із українцями, хто досі протистоїть російським окупантам.
Сотні мешканців тимчасово окупованих територій проводять диверсії прямо під носом у ворога та карають зрадників. Це люди, які з нетерпінням чекають швидкого звільнення, каже “Ольстер”, який координує підпілля на окупованих територіях, в інтерв'ю Дженні Клочко.
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Він розповів про підпільника з псевдонімом Гонта, який має військовий досвід і зробив багато для України в умовах окупації.
“Чоловік чи жінка з військовим досвідом ― це завжди дуже цінно, бо треба вчити людей, як робити вибухівку, як правильно налагоджувати зв’язок з Києвом, як готувати акції, які можна здійснити проти ворога на наших територіях. Тож коли ми зв’язалися з Гонтою, це був справді подарунок”, ― розповів Ольстер.
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Він додав, що Гонта перебуває у безпеці та продовжує служити Україні, як і сотні людей на окупованих територіях ― вірні своїй країні вони чекають на визволення і прискорюють його.
“Йдеться про людей, які живуть звичайне життя. Вони мають якусь роботу, мають сім’ї, але навіть сім’я не знає, що вечорами батько живе іншим життям. Наші операції ― це не про наближення до російських позицій, знищення всіх окупантів артилерією і привласнення трофейного обладнання”, - розповідає розвідник та додає, що йдеться про людський інтелект, коли потрібно створити мережу, здатну ефективно протистояти ФСб ― вчиняти вибухи на залізниці, нищити зрадників у містах тощо.
Українці продовжують чинити спротив ворогу на ТОТ
Партизанські угрупування почали формуватися ще з початку російської агресії у 2014 році і значно активізувалися після 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна. Партизани ведуть збройний спротив на окупованих російськими військами територіях.
Рік тому Kyiv Post спілкувався з речником Центру національного спротиву (ЦНС) Остапом.
ЦНС є відносно новим видом Збройних сил України, створеним у лютому 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії.
«Першочерговою метою було зібрати та організувати сили цивільного опору для відсічі ворогу», — розповідає Остап по відеозв’язку з невстановленого місця.
Близько 20 відсотків території України на сході та півдні країни окуповані Росією, а також Кримський півострів. Мільйони українців живуть під московським ярмом.
Більшість просто намагаються вижити, але деякі мають намір активно чинити опір. Тут на допомогу приходить ЦНС.
«А саме ми шукаємо інформацію, — каже Остап. «Ми спілкуємося з нашими людьми на тимчасово окупованих територіях, щоб отримати цю інформацію, а потім перевіряємо її.
«Потім ми використовуємо це, щоб допомогти силам оборони ефективно діяти проти ворожих цілей».