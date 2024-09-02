На думку Європейського Союзу участь Росії у наступній мирній конференції була б корисною, щоб знайти рішення величезної міжнародної безпекової проблеми, яку створила РФ, вдершись до України.

Однак запрошення будь-яких держав до участі у таких самітах належить до виключної компетенції країни-організатора, наголосив речник ЄС Пітер Стано під час брифінгу у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

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У ЄС не бачили жодних зусиль зі сторони Путіна, щоб долучитися до будь-яких мирних переговорів - подробиці

«Якщо ви хочете вирішити проблему, вам потрібно залучати також тих, хто є її причиною. Коли прийде вірний час для другої після Саміту миру в Швейцарії мирної конференції, буде справою організаторів, вирішувати (щодо участі Росії – ред.)», - наголосив Пітер Стано.

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Він зазначив, що це буде також питанням для самої Росії - чи вона матиме бажання брати участь у мирній конференції.

«На цей час ми не бачили жодних щирих зусиль зі сторони Путіна, щоб долучитися до будь-яких мирних переговорів», - додав речник ЄС.

Стано наголосив, що ЄС безумовно підтримує будь-які мирні ініціативи, які можуть призвести до стійкого та тривалого миру в Україні, але не Європейський Союз є організатором другої мирної конференції.

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Речник нагадав слова високого представника ЄС Жозепа Борреля, який минулого тижня вкотре зауважив, що ЄС підтримує мирний план Президента Зеленського, як найбільш конструктивний.

«Будь-які інші мирні ініціативи повинні враховувати три речі: міжнародне право, Хартію ООН та питання суверенітету України та її територіальної цілісності. Тому що Україна є жертвою (російської агресії - ред.). Але не ми маємо вирішувати - хто має брати участь у цій (другій - ред.) конференції, а хто ні», - зазначив Пітер Стано.

Речник нагадав, що ЄС з перших днів російського вторгнення в Україну наголошував, що очікує від Китаю виконання власної відповідальності та оголошених намірів дотримуватися міжнародного права та Хартії ООН.

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«Тож ми очікуємо, і закликаємо Китай скористатися своїм впливом постійного члена Ради Безпеки ООН і дуже близького партнера Росії, щоб привести Путіна до завершення цієї злочинної війни. Тож, зрозуміло, участь Китаю (у другій мирній конференції - ред.) була б дуже важливою.

Але, знову: це не справа ЄС - розсилати запрошення, Водночас ми рішуче підтримуємо ініціативи , спрямовані на досягнення миру, коли вони ґрунтуються на трьох згаданих принципах: суверенітет та територіальна цілісність України, дотримання хартії ООН та міжнародного права», - зауважив Пітер Стано.

Росія не брала участі у Саміті миру

Україна очікувала, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів, крім Росії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошував, що Росія не братиме участі в Глобальному саміті миру, і це була принципова позиція України.

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Україна розраховувала на те, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів світу, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

2 липня Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН, тобто ЕКОСО. Економічна та соціальна рада ООН складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 3 роки, щорічно по 18 членів. Кожна країна-член має один голос, а рішення ухвалюються більшістю голосів.

Глобальний саміт миру відбувся 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч із містом Люцерн.