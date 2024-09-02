Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час візиту в Запоріжжя оголосив про передачу Україні нового пакета допомоги на суму понад 200 млн євро і запевнив, що Україна може розраховувати на постійну підтримку Нідерландів.

Про це Схооф написав у соцмережі Х.

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Нідерланди надали чергову допомогу Україні - що відомо

Прем’єр-міністр Нідерландів відзначив, що неймовірно бачити, як українці продовжують жити і підтримують свою країну в Запоріжжі, яке розташоване лише за кілька десятків кілометрів від фронту.

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"Сьогодні рано вранці я відвідав школу під землею і був присутнім на зборах, присвячених відкриттю навчального року. Важко уявити, як діти та вчителі справляються з постійною загрозою бомб та безпілотників”, - написав Схооф.

Прем’єр Нідерландів також зазначив, що поговорив з кількома ветеранами про їхній досвід війни та важливість підтримки психічного здоров'я.