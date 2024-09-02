Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час візиту в Запоріжжя оголосив про передачу Україні нового пакета допомоги на суму понад 200 млн євро і запевнив, що Україна може розраховувати на постійну підтримку Нідерландів.
Про це Схооф написав у соцмережі Х.
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Нідерланди надали чергову допомогу Україні - що відомо
Прем’єр-міністр Нідерландів відзначив, що неймовірно бачити, як українці продовжують жити і підтримують свою країну в Запоріжжі, яке розташоване лише за кілька десятків кілометрів від фронту.
"Сьогодні рано вранці я відвідав школу під землею і був присутнім на зборах, присвячених відкриттю навчального року. Важко уявити, як діти та вчителі справляються з постійною загрозою бомб та безпілотників”, - написав Схооф.
Прем’єр Нідерландів також зазначив, що поговорив з кількома ветеранами про їхній досвід війни та важливість підтримки психічного здоров'я.
Ukraine can count on the Netherlands’ continuing support and engagement. That was my message to President @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhia.— Dick Schoof (@MinPres) September 2, 2024
It is incredible to see how Ukrainians are carrying on with their lives and keeping their country going, in a city just a few dozen… pic.twitter.com/xJMnxqs3IF
“Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні йти вперед. Не лише на передовій, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро”, - додав він.
У повідомленні зазначається, що пакет ддопомоги спрямований переважно на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.
Схооф також наголосив, що люди в Україні мають право жити в умовах свободи та безпеки, і припинення атак Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.
“Це переконання, яке ми всі поділяємо. Мій перший візит до країни як прем'єр-міністр Нідерландів підтвердив моє переконання, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну”, - підсумував він.
Президент України та прем’єр Нідерландів відвідали Запоріжжя - подробиці
Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.
Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.
«Запоріжжя. Разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста. Поспілкувалися з учнями, привітали з першим навчальним днем цього року. Пишаємося нашими школярами-героями, які в Україні, незважаючи ні на що, навчаються, борються. Дякуємо вам за таку любов до України» - розповів президент України.
Про що говорили Зеленський та Схооф під час перемовин
Як зазначив президент України, політики говорили про посилення ППО, про нові системи ППО, про ракети до них, про F-16 для України, про всю необхідну зброю для нашої оборони проти російського окупанта.
"Ми говорили і про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям: це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від Премʼєр-міністра Схоофа та всіх політичних і громадських діячів з Нідерландів", - зауважив Зеленський.