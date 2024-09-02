Близько 15:30 у Харкові та області пролунала низка вибухів. У місті вдарили по житловій забудові та території одного з вищих навчальних закладів.

Також російська армія вдарила авіабомбою по селу Руська Лозова Дергачівської громади, щонайменше одна людина постраждала, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харкова та Руської Лозової 2 вересня - подробиці

"Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Пошкоджене приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий", - йдеться у дописі.

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Синєгубов поінформував, що також завдано удару по Київському району Харкову.

"За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих. Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів. 5 потерпілих. Огляд триває", - додав він.

Начальник Харківської ОВА повідомив про сімох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. Зокрема, 60-річна жінка та 40-річний чоловік перебувають у важкому стані.

Ще 5 жінок - у стані середньої тяжкості.