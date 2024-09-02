Близько 15:30 у Харкові та області пролунала низка вибухів. У місті вдарили по житловій забудові та території одного з вищих навчальних закладів.
Також російська армія вдарила авіабомбою по селу Руська Лозова Дергачівської громади, щонайменше одна людина постраждала, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Обстріл Харкова та Руської Лозової 2 вересня - подробиці
"Окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій. Пошкоджене приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий", - йдеться у дописі.
Синєгубов поінформував, що також завдано удару по Київському району Харкову.
"За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих. Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів. 5 потерпілих. Огляд триває", - додав він.
СБУ схопила банкіра, який працював на ворожу воєнну розвідку в Харкові
Начальник Харківської ОВА повідомив про сімох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова. Зокрема, 60-річна жінка та 40-річний чоловік перебувають у важкому стані.
Ще 5 жінок - у стані середньої тяжкості.
Також він зазначив, що о 15:30 російська армія вдарила по Куп'янську.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Загинула 78-річна жінка.
Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російських атак збільшилась до 13 осіб.
Масований обстріл Харкова 1 вересня - що відомо
У неділю вдень російська армія завдала близько десяти ударів по декількох районах Харкова.
У Салтівському районі зафіксовано влучання біля метро та торговельного центру.
У Київському районі ворог вдарив по приватному житловому сектору.
У Немишлянському районі зруйновано Палац спорту.
Внаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров'я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей, повідомляв начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Читайте подробиці масованої атаки на Харків 1 вересня у матеріалі Kyiv Post.