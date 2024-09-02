Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя представив освітній застосунок «Мрія» та дві програми: безоплатного харчування для школярів 1-4 класів й «Безпечна школа».
Про це він повідомив у зверненні.
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«Сьогодні ж представили в Запоріжжі нашу «Мрію» –новий освітній застосунок. Фактично аналог «Дії» для нашої української освіти, для всіх наших діточок, для учителів, для батьків. Це, безперечно, хороший результат: у час такої війни Україна і захищається, і розвивається – створює нове, дає можливості нашим людям», - розповів Володимир Зеленський.
Він подякував всій команді «Мрії» та всім нашим, українським, вчителям, кожному й кожній, хто працює, щоб освіта в Україні була сильною.
Нові державні програми для школярів - подробиці
«І ми додаємо гарантій цьому. Уряд України має чіткі доручення і щодо будівництва укриттів, і щодо забезпечення шкіл автобусами – те, що ми обіцяли громадам, ми маємо виконати», - сказав президент.
Зеленський повідомив, що триває розробка програми гарантованого безоплатного харчування для дітей у початковій школі – із 1-го по 4-й класи.
"І ще МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання нашої програми «Безпечна школа» – це створення реально надійного простору безпеки для всіх учнів і учениць, для кожної школи", - додав він.
У якому форматі працюють українські школи
Володимир Зеленський розповів, що цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших наших містах і громадах школи відкрились для навчання офлайн.
Зокрема, понад два мільйони дітей зможуть навчатись у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей – у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн.
"Усе це залежить від безпекових чинників. Від наявності укриттів у наших школах і загальних наших можливостей захищати життя», - зауважив Президент України.
Він відзначив, що сьогодні є новий пакет допомоги від Нідерландів.
«Ми говорили й про те, щоб Нідерланди взяли патронат над Запоріжжям – це інфраструктура, це захист нормального життя, це гуманітарні питання. Це те, що точно допоможе Україні. І ми цінуємо всю підтримку від народу Нідерландів, особисто від Прем’єр-міністра Схоофа та всіх політичних і громадських діячів із Нідерландів», - підсумував Зеленський.